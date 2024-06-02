 

Германия намерена удвоить заказ на американские системы ПВО Patriot

02.06.2024, 7:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Германия заключила в марте контракт на поставку 4 систем ПВО Patriot, теперь же министерство обороны ФРГ заявило, что планирует ещё один заказ на 4 комплекса. Министр обороны Борис Писториус считает, что это закроет потребности ФРГ, которые возникли после передачи 3 систем Patriot Киеву. Frankfurter Allgemeine отмечает, что, как и канцлер Шольц, Писториус считает законными применение западного оружия по РФ и не считает нужным общественную дискуссию об этом.


AP

В среду министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил журналистам, что в его ведомстве завершается подготовка к размещению ещё одного заказа на системы ПВО Patriot. Заказано будет 4 комплекса, которые должны будут быть поставлены к 2028 году. «Таким образом, Германия намерена в будущем закупить в общей сложности восемь систем Patriot», — констатирует немецкая Frankfurter Allgemeine. Ранее в марте Берлин уже подписал договор с Raytheon, производящей ракетные комплексы Patriot, на поставку 4 систем к 2026 году.

Глава немецкого оборонного ведомства считает, что тем самым будут закрыты потребности Германии в ПВО. Своё заявление Писториус сделал на военной базе в Мекленбурге — Передней Померании, где украинские солдаты проходят обучение работе с Patriot. Немецкое издание сообщает, что обещанный Киеву в апреле третий комплекс до сих пор не передан, но это должно произойти в «ближайшее время». Министр также подчеркнул, что решение о передаче ещё одного комплекса ПВО Киеву было «правильным и необходимым», даже если это «создаёт пробелы в своих собственных запасах».

«О дебатах, о том следует ли разрешить Украине использовать западное оружие на территории России, министр высказался сдержанно», — отмечает Frankfurter Allgemeine. Как и канцлер Шольц, Писториус заявил, что «международное право всё это допускает». Но о том, как использовать западное оружие, Киев должен договариваться с каждым конкретным государством-поставщиком. Писториус также хотел бы избежать обсуждение этой темы с публикой, потому что «Кремль нам не рассказывает, что он готов сделать, где и какое оружие он готов применить».

 


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