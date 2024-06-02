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02.06.2024, 6:36, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

С самого первого дня конфликта на Украине стратегическое преимущество было на стороне России, и с течением времени российские силы смогли его ещё больше увеличить, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom политолог Гилберт Доктороу. На это, по словам Доктороу, указывает не только рост числа погибающих ежедневно украинских военнослужащих, но и массовый переход украинских бойцов на сторону России.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Как долго украинские военные смогут оказывать сопротивление российским силам при том, что стратегическое преимущество у России?

ГИЛБЕРТ ДОКТОРОУ, политолог: Это преимущество было с самого начала. Сюда же относятся заявления о том, что, поскольку конгресс не мог одобрить ассигнования в ответ на поступивший несколько месяцев назад запрос Байдена, украинцы испытывают серьёзный дефицит в артиллерийских снарядах и так далее. Их положение было менее выгодным с самого первого дня военной операции — ещё с февраля 2022 года. Сегодня мы говорим о том, что у РФ преимущество десять к одному. В те дни оно было таким же. То есть, русские были превосходящей силой изначально. Для них вопрос заключался лишь в том, сколько ещё они будут запрягать? У русских есть поговорка: «Мы долго запрягаем, но быстро едем». Как раз это мы сегодня и наблюдаем: едут они довольно быстро. То, как долго украинцы смогут этому сопротивляться, — вопрос спорный.
 
Мне бы хотелось выделить один фактор, который говорит о многом. Месяц и более назад в ежедневных новостных сводках на российском государственном телевидении сообщалось, что за сутки погибало от 800 до 1200 украинских военнослужащих. Сейчас речь идёт о 1700 украинцах. С тех пор, как русские начали то, что официально наступлением не называют, используя такие фразы, как «улучшение некоторых наших позиций», эта цифра выросла на 40%. Когда они решат назвать это наступлением, я и представить не могу, какими окажутся цифры погибших, не говоря уже о дезертирстве. Россияне также сообщают о массовом переходе украинских бойцов на их сторону. Почему этим заявлениям можно верить? Всё потому, что тех, кто сейчас дезертирует, вынуждали идти служить: их сгребали на улицах вопреки протестам прохожих, их жён и родственников, и против их воли отправляли служить в войска. Поэтому вполне закономерно, что, получая от российских войск сигнал «идите к нам», они так и делают и переходят на их сторону.

Дата выхода в эфир 31 мая 2024 года.


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