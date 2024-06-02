Трамп-младший – через 50 лет Украина перестанет существовать как нация

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Непонятно, что должна представлять собой «победа Украины», подчёркивает Дональд Трамп-младший в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Землю на Украине уже начали продавать иностранным инвесторам, её наводнят иммигрантами, и через 50 лет Украина вообще перестанет существовать как нация. Запад предал Украину, как никакую другую страну.

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ, американский предприниматель: Никто не объяснил, что, собственно, представляет собой «победа Украины». Я не знаю, что это означает.

И я не знаю.

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: Под этим понимается непрекращающаяся гибель украинцев и русских до тех пор, пока их всех уже не останется, и тогда BlackRock сможет туда прийти и прибрать к рукам все сельскохозяйственные угодья? Так, что ли, получается? У меня создаётся такое впечатление.

Они собираются… Они уже продают…

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: Конечно.

…на Украине землю иностранным инвесторам. И они наводнят Украину иммигрантами из стран третьего мира, и через 50 лет Украина перестанет существовать — украинской нации больше не будет… И, надо сказать, мы их предали как никакую другую страну. Но у меня вопрос: а люди пошли бы вообще служить по призыву?

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: Мне сложно… Вообще, я здесь использую такой критерий… Я учитываю не просто статистику по набору в вооружённые силы, но также и то сколько ребят я знаю… Вы в курсе, что я много стреляю и так далее — круг здесь очень сплочённый…



Да…

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: Люди, связанные с армией, в четвёртом поколении…

Да, я недавно общался…

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: И они все говорят: «Да, я такую трёпку задам сыну, если он решит…» А ведь у этих ребят все, собственно, идеалы вращаются вокруг опыта в вооружённых силах. Они отличные друзья…

Да, я знаю.

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: Так вот, они и думать даже об этом не хотят — они бы отказались от своих детей, вступи те в нынешние вооружённые силы. И это печально…

Хуже не придумаешь.

ДОНАЛЬД ТРАМП-МЛАДШИЙ: …и страшно.

Что ж, Бог в помощь!

Дата выхода в эфир 01 июня 2024 года.