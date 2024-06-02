 

Мнение «аналитика»: О новости, сделавшей мой день… У России всё настолько плохо?

02.06.2024, 3:12, Разное
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Это действительно шедевр!

Хотя и с оттенком печали: до сего дня я и не подозревал, что у России всё настолько плохо. Оптимист, блин…

А #новость действительно, как принято говорить, «зачо́тная». Вот просто читайте — и внемлите.

По сообщению источника, «у заместителя министра обороны России… Татьяны Шевцовой дома нашли на 34 миллиарда рублей криптовалюты». Из тайника вынули.

Вот и фотодоказательство даже есть.

Пересчёт вещдоков вёлся на самом высоком уровне. Так что сомневаться не приходится.

Но вообще-то про уход в отставку замминистра Татьяны Швецовой, имеющей чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что согласно таблице соотношения классных чинов и воинских званий, эквивалентно погонам генерала армии, заявляли источники мутные. А вот достоверно известно, что она — профессиональный финансист и специалист по «схемам». Причём ценный кадр. Выросла в налоговой службе от налогового инспектора в Питере до руководителя Департамента крупнейших налогоплательщиков тогдашнего Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. И когда его глава Анатолий Сердюков перешёл на пост министра обороны, он «перетащил» даму с собой. А когда его сменил Сергей Шойгу, он, оправив в отставку многих звёздных генералов, оставил Татьяну Швецову при должности и чине. Говорят, не пожалел об этом.

И вот теперь «генеральственную» даму снова отправляют в отставку. Да ещё с чем-то похожим на чемодан с дерьмом компроматом. Хотя также известно, что она — в статусе замминистра! — поздравила на днях выпускниц Пансиона воспитанниц Минобороны России с окончанием обучения. Показав тем самым, что погоны не снимала и продолжает работу в министерстве. После чего и появился вброс с криптой.

Это кому же Татьяна Швецова так сильно дорогу перешла?

Или просто — бардак?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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