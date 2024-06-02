JF – Запад помогает Украине по двум причинам — это финансово выгодно и поможет Байдену переизбраться

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Многие офицеры НАТО в частном порядке признают: они не знают, в чём заключается их стратегия по Украине, кроме как делать деньги и не допустить поражения Джо Байдена на выборах в ноябре. Об этом в интервью Judging Freedom рассказал отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон. По его словам, эта ситуация просто «немыслима»: украинцы продолжают умирать лишь потому, что Европа на этом зарабатывает, а президент США хочет переизбраться.

Послушайте: «Бельгия выделит Украине миллиард евро после быстрой поездки Зеленского по Европе». Полковник, что побуждает НАТО делать это? Неужели они не понимают, что он больше не является легитимным лидером Украины, его правительство нестабильно, а его вооружённые силы на последнем издыхании?

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, полковник ВС США в отставке: Они делают деньги. Все на этом делают деньги. Теперь этим занимается и европейская оборонная промышленность, а не только американская. Они на этом зарабатывают, это во-первых.

Во-вторых, у них проблемы с руководством. Когда я послушал генерала ВВС Германии, который, как я уже сказал, раньше работал в НАТО (сейчас он, кажется, уже в отставке), я понял, что — как бы под стать нынешним слухам — среди тех офицеров НАТО, которые хоть чего-то стоят, наблюдается серьёзный разлад. Я не отношу к их числу слишком многих, но есть несколько британцев, несколько французов и канадцев, которые искренне говорят, что они реально не знают, в чём заключается их стратегия, кроме как делать деньги и не допустить поражения Джо Байдена в ноябре. Потому что они понимают, что внутриполитическая ситуация запрещает ему делать что-либо похожее на то, что, в общем-то, рекомендуется, — прекращение огня и конструктивные переговоры.

Думаю, они правы. Я считаю, что Байден оказался в ловушке, и, как по мне, это просто немыслимая ситуация. Все эти мужчины и женщины умирают просто потому, что он хочет снова стать президентом.

Дата выхода в эфир 01 июня 2024 года.