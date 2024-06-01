На фоне «российской угрозы» в правительстве Германии назревает раскол

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В Германии назревает раскол между канцлером Олафом Шольцем и министром обороны Борисом Писториусом, взгляды которых на возможность конфликта с Россией и необходимость подготовки к нему расходятся, пишет Bloomberg. Как предупреждает новостное агентство, громкие призывы к подготовке к войне Писториуса могут создать проблемы на выборах в следующем году для социал-демократов и Шольца.



АР

В правительстве Германии зреет раскол относительно того, следует ли стране на фоне «российской угрозы» готовиться к войне или продолжать придерживаться пацифисткой идеологии, пишет Bloomberg. На предвыборных плакатах, посвящённых выборам в Европейский парламент, которые пройдут с 6 по 9 июня, канцлер Олаф Шольц изображён со словом Frieden — «Мир». Но министр обороны Борис Писториус, напротив, призывает немцев готовиться к возможности войны и пытается убедить мир в том, что страна настроена снова стать серьёзной военной силой.

По данным новостного агентства, спор уходит корнями в нерешённые вопросы, связанные с Zeitenwende или «историческим поворотным моментом», о котором Шольц объявил в 2022 году в первые дни российской спецоперации на Украине. Тогда канцлер пообещал тогда возродить Вооружённые силы Германии, чтобы противостоять угрозе со стороны России. Но, хотя Берлин стал вторым крупнейшим поставщиком вооружений Киеву, планы по перевооружению стали предметом привычных споров о расходах и опасений по поводу развёртывания военной мощи.

Оборонный фонд канцлера в размере €100 миллиардов уже полностью распределён и будет израсходован к 2027 году, а Писториусу пока не удалось получить дополнительные €6,7 миллиардов в год для обеспечения заказов на истребители и военно-морские фрегаты, которые, по его словам, необходимы для защиты от возможного нападения России.

В последние недели дистанция между двумя немецкими политиками стала всё более очевидной из-за нескольких публичных разногласий. Сначала Шольц отклонил призыв Писториуса о выделении специальных бюджетных ассигнований для увеличения расходов на оборону, а затем министр экономики Роберт Хайбек отклонил предложение Писториуса вновь ввести воинскую повинность, отменённую в 2011 году бывшим канцлером Ангелой Меркель.

При этом Шольц — далеко не единственный, кому не нравятся призывы Писториуса к Германии готовиться к войне. На публичных мероприятиях демонстранты регулярно называют главу минобороны «поджигателем войны», а левоцентристские социал-демократы, к которым принадлежат и сам Писториус, и Шольц, заявляют, что решительно выступает против его взглядов.

Как отмечает новостное агентство, громкая риторика Писториуса не только создаёт напряжённость в отношениях с канцлером, но и указывает на возможные проблемы в будущем, учитывая тяжёлое положение действующее правительства в преддверии федеральных выборов, которые пройдут в Германии в 2025 году.