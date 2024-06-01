Из-за повышения НДФЛ VK Group перейдёт на «серую» схему оплаты труда

Генеральный директор VK Group Михаил Пролежнев объявил о решении до конца года перевести сотрудников на оплату труда по «серой» схеме. По словам топ-менеджера, аналогичные меры готовят и другие лидеры IT-рынка, чтобы не платить повышенный НДФЛ за своих сотрудников.

– Начинающий Python-разработчик junior-уровня уже будет платить лишних 50-60 тысяч рублей налогов каждый месяц, – объясняет позицию компании Пролежнев. – Что тут говорить о настоящих программистах? За год натекает весьма солидная сумма, на которую можно купить несколько новых видеокарт. Если смотреть в масштабах компании, то это сотни миллиардов дополнительной налоговой нагрузки каждый год. Для оптимизации режима налогообложения наши инженеры будут получать минималку – 200 тысяч рублей на руки, а остальное в конверте. В 1990-е годы многие компании так работали, ничего страшного в этом нет. Практика проверена временем и отлично помогает бороться с высокими налогами.

Из-за перехода на «серую» схему средняя официальная зарплата начинающего специалиста в топ-10 российских компаний снизится в 5-6 раз, а для экспертов с большим опытом – до 30-40 раз, считают в Минфине. Это может негативно сказаться на средней зарплате по стране, из-за чего она опустится ниже уровня прожиточного минимума. В настоящее время чиновники ведут переговоры с руководством IT-гигантов, чтобы «белая» часть зарплаты специалистов без опыта была не менее 416 тысяч рублей, что соответствует верхней границе ставки НДФЛ в 15%.

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