Мнение: Интервью Сакса Карлсону, точный прогноз Бжезинского, ядерная война становится чуть ближе

1. Цитирую из недавнего интервью американского экономиста Джеффри Сакса, – одного из разработчиков политики «шоковой терапии» в 1990-е, – американскому журналисту Такеру Карлсону (ссылка):



Джеффри Сакс: Итак, США вступили в сговор с украинским правым крылом, чтобы свергнуть Януковича, и на третьей неделе февраля 2014 года произошло насильственное свержение. Именно тогда и началась эта война. Эта война даже не началась в 2022, она началась в 2014, это была вспышка войны. Это был жестокий государственный переворот, в результате которого был свергнут украинский президент, который хотел нейтралитет. Когда он был жестоко свергнут, и его люди из службы безопасности сказали ему: тебя убъют», и поэтому он вылетел в Харьков, а затем в тот же день вылетел в Россию. США немедленно, за секунду признали новое правительство. Это государственный переворот, именно так ЦРУ проводит свои операции по смене режима. Так вот, именно тогда и начинается эта война.

Понимание Путина, совершенно правильное на данный момент, состояло в том, что «я не позволю НАТО забрать мой военно-морской флот и мою военно-морскую базу в Крыму. Ты что, шутишь?» Российская военно-морская база в Чёрном море, которая была объектом Крымской войны и по сути является объектом этой войны, находится в Севастополе с 1783 года. И теперь Путин говорит: «О, НАТО собирается войти. Чёрт возьми, нет». И вот они организовали этот референдум, это российский регион и там есть подавляющая поддержка: «Мы останемся с Россией, спасибо, а не с этим новым правительством», возникшим в результате государственного переворота.

В восточных провинциях, которые являются этнически русскими провинциями, на Донбассе вспыхивает восстание. На Донбассе, в Луганске и Донецке, там происходит много насилия. Так что война начинается в 2014 году. Так что говорить о чём-то неспровоцированном в 2022 году немного странно для любого, кто вообще читает нормальные газеты. Но в любом случае, война начинается тогда, и в течение года русские говорят очень мудро, что «на самом деле мы не хотим этой войны. Мы не хотим владеть Украиной, мы не хотим проблем на нашей границе, мы хотели бы, чтобы мир был основан на уважении к этническим русским на востоке и политической автономии, потому что вы, правительство, совершившее государственный переворот, попытались закрыть всё, что связано с русским языком, культурой и правами этих людей после совершения насильственного государственного переворота.»

А вот что он говорит про украинские потери в текущем конфликте (ссылка):



Джеффри Сакс: Это ужасно трагично. 500’000 украинцев погибли ни за что.

Такер Карлсон: Вы думаете, что такая цифра?

Джеффри Сакс: Я думаю, что, скорее всего, да. Это самая большая цифра, которую я знаю.

Такер Карлсон: Но одна из самых шокирующих вещей, если вы спросите любого из сенаторов, которые голосовали за продолжение этой войны за счет наших налогов, сколько ваших любимых украинцев было убито? Они понятия не имеют, им неинтересно знать.

Джеффри Сакс: И их это совершенно не волнует. А иногда они говорят, что им все равно. Митт Ромни сказал, что это самая выгодная сделка – ни одной американской жизни. Блюменталь сказал то же самое: «В принципе, это отличная сделка, никаких американских жизней». Нет, они не считают украинские жизни. Они буквально говорят: нет американских жизней. Кстати, мы даже не уверены в этом. Да, их не так много, но они есть. Но они не говорят нам правды.

Запад — не страна дураков. Там есть и трезво оценивающие ситуацию специалисты, которые разбираются в том числе и в деталях Украинского кризиса. Вместе с тем некоторые факты не принято озвучивать вслух (ссылка):



Расплата за объективность – полное игнорирование мнения опытного Сакса ведущими англосаксонскими СМИ. Последнее появление профессора в эфире мейнстрим-медиа – агентства “Блумберг” в октябре 2022 года – обернулось громким скандалом. Как только эксперт заявил о том, что газопровод “Северный поток” был уничтожен в результате тайной операции США, его тотчас же выкинули из эфира.

Джеффри Сакс: “Меня выдернули из эфира через 30 секунд. Я видел, как он [ведущий] прислушивается к чему-то в своем наушнике, могу только представить, что ему говорили: “Убрать этого сукина сына из эфира!” И они просто: “Это интервью окончено”. Должен сказать, это был последний раз, когда я выступал на мейнстримных СМИ”.

С полным видео интервью в русском переводе можно ознакомится здесь. Пожалуй, оно действительно может послужить примером адекватного объяснения сложной геополитической ситуации вокруг Украины и России доступным для западного обывателя языком. На всякий случай добавлю также, что ни Карлсон, ни Сакс, ни тем более Дональд Трамп — не наши друзья. Они и друг с другом-то не всегда в хороших отношениях, а интересы России им и вовсе глубоко безразличны.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Минутка цитат.

«Потенциально самым опасным сценарием развития событий может быть создание «антигегемонистской» коалиции с участием Китая, России и, возможно, Ирана, которых будет объединять не идеология, а взаимодополняющие обиды. Такое развитие событий может напоминать по своему размеру и масштабу проблему, которая однажды уже была поставлена китайско-советским блоком, хотя в этот раз Китай, вероятнее всего, будет лидером, а Россия — ведомым. Чтобы предотвратить создание этого блока, как бы маловероятно это ни выглядело, США потребуется проявить геостратегическое мастерство одновременно на западной, восточной и южной границах Евразии». Збигнев Бжезинский, «Великая шахматная доска», 1997.

Самое любопытное в данном пророчестве, ув. друзья, пожалуй, то, что оно и сегодня всё ещё отнюдь не является сбывшимся (как бы в этом ни уверяли нас пропагандисты с обеих сторон гибридного фронта).

Мы с ув. персами и ув. китайцами друг от друга впечатляюще далеки во множестве смыслов: у нас очень разные культуры, различные «национальные базовые мифы» и представления о прекрасном. Наша «коалиция» вовсе не так реальна, как о том принято думать. Пока.

Но чему тут стоит удивляться, так это тому поистине потрясающему геостратегическому мастерству, с которым США всё же работают над реализацией этого «маловероятного, но потенциально самого опасного» для себя сценария.

Рискну сделать парадоксальное предположение: возможно, именно трудность и маловероятность реализации этого сценария вносит главный вклад в тот факт, что он сегодня всё же куда ближе к действительности, чем в бородатом 97-м.

Грубо говоря, американские стратеги слишком верно оценили количество различий и глубину противоречий между Москвой, Пекином и Тегераном – и потому в расчёт их преодоление решили не принимать и упорно не принимают.

3. Дмитрий Медведев пишет о перспективе применения ядерного оружия в войне с Западом (ссылка):

Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее:

А. Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России.

Б. Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые б. Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не «военная помощь», а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli.

В. НАТО придётся определиться, как квалифицировать последствия возможных ударов возмездия по технике/объектам/военнослужащим отдельных стран блока в контексте ст. 4 и 5 Вашингтонского договора.

По всей вероятности, натовское руководство хочет сделать вид, что речь идёт о суверенных решениях отдельных стран Североатлантического альянса по поддержке киевского режима, а правило Договора 1949 года о коллективной самообороне тут применять пока нет оснований.

Это опасные и вредные заблуждения. Такая «индивидуальная помощь» стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта. Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт.

<…> Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война.

С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил Президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал.

И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто.

Конечно, Дмитрий Анатольевич прав. Радует меня одно: у России около 6000 боеголовок, тут мы на первом месте в мире. Наши ракеты постоянно испытываются и обновляются, причём в боевых условиях. Это значит, что если Запад всё же спровоцирует ядерную войну, все разжигатели — начиная с Финляндии и Канады — с гарантией получат своё.