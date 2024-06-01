OnePlus Ace 3V признан самым мощным бюджетным смартфоном в мае по версии AnTuTu

Рейтинг производительности среднебюджетных смартфонов под управлением Android за май был опубликован разработчиками бенчмарка AnTuTu.

Лидером этого списка стал OnePlus Ace 3V, оснащенный чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который в среднем за 1000 тестов в AnTuTu набрал 1,43 млн баллов. За ним следуют Realme GT Neo6 SE и Redmi K70E с таким же процессором, набравшие соответственно 1,38 млн и 1,37 млн баллов, а также оснащенные чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

С четвертого по восьмое место заняли Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo, работающие на чипе Snapdragon 7+ Gen 2, а также Oppo Reno11 5G, iQOO Z8 и iQOO Neo7 SE с процессором Dimensity 8200.

Топ завершили Oppo K12 5G с Snapdragon 7 Gen 3 и Redmi Note 12T Pro с MediaTek Dimensity 8200 Ultra.

Среди всех Android-смартфонов в мае абсолютным лидером по производительности был признан Vivo X100s, набравший более 2,1 млн баллов в AnTuTu.