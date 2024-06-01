 

OnePlus Ace 3V признан самым мощным бюджетным смартфоном в мае по версии AnTuTu

01.06.2024, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рейтинг производительности среднебюджетных смартфонов под управлением Android за май был опубликован разработчиками бенчмарка AnTuTu.

Лидером этого списка стал OnePlus Ace 3V, оснащенный чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который в среднем за 1000 тестов в AnTuTu набрал 1,43 млн баллов. За ним следуют Realme GT Neo6 SE и Redmi K70E с таким же процессором, набравшие соответственно 1,38 млн и 1,37 млн баллов, а также оснащенные чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra.

С четвертого по восьмое место заняли Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo, работающие на чипе Snapdragon 7+ Gen 2, а также Oppo Reno11 5G, iQOO Z8 и iQOO Neo7 SE с процессором Dimensity 8200.

Топ завершили Oppo K12 5G с Snapdragon 7 Gen 3 и Redmi Note 12T Pro с MediaTek Dimensity 8200 Ultra.

Среди всех Android-смартфонов в мае абсолютным лидером по производительности был признан Vivo X100s, набравший более 2,1 млн баллов в AnTuTu.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Работинские мото-мангалы

02.06 / Мнение «аналитика»: О новости, сделавшей мой день… У России всё настолько плохо?

01.06 / Мнение: Россия обогнала Японию и стала четвёртой экономикой мира

01.06 / Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

01.06 / Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

01.06 / AnTuTu опубликовал майский рейтинг производительности Android-смартфонов

01.06 / Из-за повышения НДФЛ VK Group перейдёт на «серую» схему оплаты труда

01.06 / Мнение: Интервью Сакса Карлсону, точный прогноз Бжезинского, ядерная война становится чуть ближе

01.06 / Геймеры отказываются от предзаказов Silent Hill 2 из-за вмешательства Hit Detection

01.06 / Мнение «аналитика»: О π-пц неожиданном про Москву… А вот это уже конец?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика