Геймеры отказываются от предзаказов Silent Hill 2 из-за вмешательства Hit Detection

Фанаты Silent Hill обнаружили, что компания Hit Detection, аналог Sweet Baby Inc., участвует в создании ремейка игры. Это привело к массовой отмене предзаказов на проект, пишет портал PlayGround.

Основным объектом критики стало изменение внешности персонажей, в частности Джеймса, Марии и Анжелы. Bloober Team, разрабатывающая ремейк, прибегла к консультациям для улучшения инклюзивности персонажей и привлекла Hit Detection, специализирующуюся на оценке рисков в изображении персонажей из непредставленных групп.

Это решение вызвало недовольство в геймерском сообществе, особенно учитывая скандальные решения Sweet Baby Inc., которые ранее были сильно критикованы.

На платформе Steam появилось множество тем, где игроки обсуждают и выражают свое несогласие с использованием консультантов, преследующих определенную повестку в играх, а также заявляют об отмене предзаказов.

Релиз ремейка Silent Hill 2 запланирован на 8 октября для ПК и PlayStation 5.