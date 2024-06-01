 

Геймеры отказываются от предзаказов Silent Hill 2 из-за вмешательства Hit Detection

01.06.2024, 18:55, Разное
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Фанаты Silent Hill обнаружили, что компания Hit Detection, аналог Sweet Baby Inc., участвует в создании ремейка игры. Это привело к массовой отмене предзаказов на проект, пишет портал PlayGround.

Основным объектом критики стало изменение внешности персонажей, в частности Джеймса, Марии и Анжелы. Bloober Team, разрабатывающая ремейк, прибегла к консультациям для улучшения инклюзивности персонажей и привлекла Hit Detection, специализирующуюся на оценке рисков в изображении персонажей из непредставленных групп.

Это решение вызвало недовольство в геймерском сообществе, особенно учитывая скандальные решения Sweet Baby Inc., которые ранее были сильно критикованы.

На платформе Steam появилось множество тем, где игроки обсуждают и выражают свое несогласие с использованием консультантов, преследующих определенную повестку в играх, а также заявляют об отмене предзаказов.

Релиз ремейка Silent Hill 2 запланирован на 8 октября для ПК и PlayStation 5.


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