 

Складной MacBook с 18,8-дюймовым OLED-экраном выйдет дороже $3000

01.06.2024, 17:45, Разное
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Apple готовит к выпуску свой первый складной MacBook с гибким экраном. Согласно информации портала MacRumors, стоимость этого устройства превысит $3000.

Производство гибких устройств обходится дорого, и поэтому цена складного MacBook будет сопоставима с Vision Pro, стоимость которого начинается от $3500. В сравнении с обычным 16-дюймовым MacBook Pro, цена новинки становится еще более очевидной, учитывая, что стандартная модель продается от $2500.

Основной особенностью нового MacBook будет его один большой складываемый экран. В раскрытом состоянии он может использоваться в качестве монитора с клавиатурой и трекпадом, а в сложенном – в виде ноутбука с сенсорной клавиатурой, которая будет располагаться на второй половине экрана.

Устройство не будет поставляться с физической клавиатурой, вместо этого применят экранную клавиатуру с Taptic Engine для создания тактильной обратной связи, аналогично кнопке “Домой” на iPhone 7 и 8.

Согласно аналитику Россу Янгу, у складного MacBook будет 18,8-дюймовый OLED-дисплей с почти незаметной складкой посередине. Инсайдеры также сообщают, что эти дисплеи будут производиться корейской компанией LG Display.

Массовое производство складных дисплеев для будущих MacBook может начаться в четвертом квартале 2025 года, а релиз устройства ожидается в конце 2025 или начале 2026 года. Скорее всего, новинка будет оснащена чипом Apple M5 – преемником Apple M4, представленным в мае 2024 года. Подробности о новом процессоре пока остаются неизвестными.


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