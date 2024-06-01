 

Байден разрешил Киеву наносить ограниченные удары американским оружием по территории России

01.06.2024, 17:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден разрешил украинским войскам применять американское вооружение для ударов по российской территории, пишет CNN. Однако, как отмечается в статье, глава Белого дома ограничил использование этого оружия, позволив Киеву наносить удары лишь по тем целям, которые находятся по ту сторону границы с Харьковской областью.


AP

Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по российской территории, но ограничил его применение, чтобы Киев мог поражать цели, находящиеся только по ту сторону границы вблизи Харькова, пишет CNN со ссылкой на двух неназванных официальных лиц.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать поставляемое США оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы украинцы могли наносить ответные удары по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести по ним удар», — заявил один из источников.

Это ослабление ограничений, как отмечается в статье, знаменует собой отход от многолетней политики и происходит на фоне растущего международного давления на Вашингтон со стороны ближайших союзников США.


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