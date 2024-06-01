Представлен смартфон Coolpad Cool 60 с экраном на 90 Гц за 7500 рублей

Coolpad, китайский производитель, представил доступный смартфон Cool 60, стоимостью 599 юаней (примерно 7,4 тыс. рублей), пишет портал ITHome.

Основные характеристики:

– Экран: 6,51-дюймовый IPS с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, с каплевидным вырезом для фронтальной камеры 5 Мп;

– Камеры: Основная камера 13 Мп, на задней панели, вероятно, датчик глубины;

– Процессор: 6-нанометровый чип Unisoc T760 с 8-ядерным процессором до 2,5 ГГц;

– Память: 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной;

– Аккумулятор: 4900 мАч;

– Функциональные особенности: поддержка 5G, клонирование приложений и режим разделенного экрана.

Смартфон доступен только в Китае и, вероятно, не будет представлен за его пределами.