 

Представлен смартфон Coolpad Cool 60 с экраном на 90 Гц за 7500 рублей

01.06.2024, 15:30, Разное
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Coolpad, китайский производитель, представил доступный смартфон Cool 60, стоимостью 599 юаней (примерно 7,4 тыс. рублей), пишет портал ITHome.

Основные характеристики:

– Экран: 6,51-дюймовый IPS с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, с каплевидным вырезом для фронтальной камеры 5 Мп;
– Камеры: Основная камера 13 Мп, на задней панели, вероятно, датчик глубины;
– Процессор: 6-нанометровый чип Unisoc T760 с 8-ядерным процессором до 2,5 ГГц;
– Память: 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной;
– Аккумулятор: 4900 мАч;
– Функциональные особенности: поддержка 5G, клонирование приложений и режим разделенного экрана.

Смартфон доступен только в Китае и, вероятно, не будет представлен за его пределами.


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