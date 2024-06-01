 

MacRumors: Apple Vision Pro поступит в продажу на международном рынке в июле

01.06.2024, 14:25, Разное
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После успешного релиза в США, гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro готовится завоевать мировой рынок в июле этого года. Инсайдеры сообщают, что международный запуск гарнитуры может состояться в третью или четвертую неделю июля. На него также может повлиять предстоящая конференция WWDC компании Apple, запланированная на 10 июня.

Недавние поставки в британские Apple Store указывают на подготовку к визуальному обновлению магазинов, а также на создание демонстрационных зон для Vision Pro. По предварительным данным, первыми странами, где появится гарнитура за пределами США, станут Великобритания, Канада и Китай.

Позднее, чем ожидали многие аналитики, международный релиз Vision Pro может спровоцировать интерес к предстоящей презентации visionOS 2 на конференции WWDC.


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