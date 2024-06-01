 

ГАИ оштрафовала 2 леодра холопов за непройденный вовремя технический осмотр

01.06.2024, 13:33, Разное
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Древнейшее на Руси ведомство – Государственная автоинспекция – продолжает безускоснительно исполнять поручения Государя по репрессиям ездунов и сбору поборов. Успехами повелителей жезла и свистка поделился глава структуры, боярин Пётр Иванов-Селёдкин. 

«За прошедший год ГАИ внесла свой весомый вклад не только в экономику нашей Великой Родины, но и в экологию. Нами высажена тьма-тьмущая кустов, из которых круглосуточно ведут наблюдение лучшие люди страны, – сказал боярин. – Мы внимательно бдим не только за автотелегами, но и гужевым транспортом. За текущий месяц выписаны штрафы 2 леодрам* холопов, из них 200 тысяч – водители бричек и кобыл».

Боярин Иванов-Селёдкин добавил, что сбор поборов идёт и в других, не менее важных направлениях – в дюжину увеличились сборы за нарушение скоростного режима. Этому способствуют передовые технические средства – передвижная кинокамера «Конвас-автомат» и авиация ГАИ на дирижаблях. 

Бояре рукоплескали своему сословцу, а Государь наградил Иванова-Селёдкина медалью «За Победу над коррупцией» – она украсит экспозицию на пятом этаже в поместье дворянина. 

* миллионам

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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