 

Рупор кремлевской пропаганды: Борьба за гегемонию SWIFT

01.06.2024, 12:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Борьба за гегемонию SWIFT

Страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих аналог системы SWIFT от Центробанка России.
«В обсуждении… находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ России для обхода ограничений», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом конкретные меры согласовать пока не удалось.

Ранее в агентстве утверждали, что в рамках 14-го пакета антироссийских санкций в ЕС намерены запретить странам — членам объединения использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), призванную заменить SWIFT.

Известно, что к российскому аналогу SWIFT присоединились уже 20 государств.

https://russian.rt.com/world/news/1322415-g7-swift-sankcii – цинк

А ведь были времена, когда нас всерьез пугали отключением от СВИФТ. А теперь выясняется, что надо бороться с вполне работающим российским аналогом.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Работинские мото-мангалы

02.06 / Мнение «аналитика»: О новости, сделавшей мой день… У России всё настолько плохо?

01.06 / Мнение: Россия обогнала Японию и стала четвёртой экономикой мира

01.06 / Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

01.06 / Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

01.06 / AnTuTu опубликовал майский рейтинг производительности Android-смартфонов

01.06 / Из-за повышения НДФЛ VK Group перейдёт на «серую» схему оплаты труда

01.06 / Мнение: Интервью Сакса Карлсону, точный прогноз Бжезинского, ядерная война становится чуть ближе

01.06 / OnePlus Ace 3V признан самым мощным бюджетным смартфоном в мае по версии AnTuTu

01.06 / Геймеры отказываются от предзаказов Silent Hill 2 из-за вмешательства Hit Detection

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика