 

В Take-Two намекнули на выпуск PC-версии GTA 6

01.06.2024, 12:10, Разное
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Штраус Зельник, глава Take-Two Interactive, подтвердил возможный выпуск Grand Theft Auto VI для ПК.

Хотя официально был анонсирован выпуск GTA 6 в 2025 году для консолей Sony и Microsoft, информация о PC-версии не была подтверждена. В интервью Зельник подчеркнул, что стоит ждать официальных объявлений, отметив, что Rockstar Games следует стратегии мультиплатформенных релизов.

«Мы видели, как Rockstar подходит к платформам, и, как и ранее, они сделают новые анонсы. Важно быть там, где находится наша аудитория», — отметил Зельник.

Таким образом, хотя Зельник не подтвердил прямо разработку PC-версии GTA 6, он также не отрицал её.

Исходя из предыдущего опыта с GTA V и Red Dead Redemption 2, которые появились на PC через 19 и 12 месяцев после релиза на консолях, можно предположить, что Take-Two будет придерживаться аналогичного расписания для GTA VI, релиз которой, по слухам, запланирован на осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.


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