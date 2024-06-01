 

Apple прекращает обслуживание iPhone 5s

01.06.2024, 12:10, Разное
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Компания Apple объявила, что iPhone 5s, а также два других устройства, вошли в категорию устаревших продуктов.

iPhone 5s, выпущенный в 2013 году, теперь официально считается устаревшим. Это означает, что его нельзя будет получить в официальных магазинах Apple Store или обратиться в авторизованные сервисные центры для ремонта или обслуживания. Такие меры предпринимаются к смартфонам спустя семь лет после окончания их официальных продаж.

Помимо iPhone 5s, в список устаревших устройств вошли iPod touch шестого поколения и 21,5-дюймовый iMac (Late 2015) с Retina 4K дисплеем. Apple рассматривает устройства как устаревшие после пяти лет с окончания официальных продаж. Тем не менее, авторизованные сервисные центры могут ремонтировать их, если имеют необходимые запчасти.

iPhone 5s был представлен в сентябре 2013 года. Его ключевыми особенностями стали внедрение сканера отпечатков пальцев Touch ID в кнопку “Домой” и переход на 64-разрядную архитектуру процессора Apple A7.


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