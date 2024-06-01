Как приготовить свои собственные духи с эфирными маслами, используя фактор смешивания и не только

Прогулка по парфюмерному отделу магазина может вызвать головную боль. Ароматы приторные и тяжелые. Кроме того, в магазинных духах есть химические вещества, которые мы разбрызгиваем на кожу и вдыхаем. Эфирные масла, особенно некоторые из самых ароматных, такие как жасмин, нероли, пачули, роза, сандаловое дерево и иланг-иланг, издавна использовались в парфюмерии. Но некоторые из них довольно дорогие, поэтому парфюмеры часто используют дешевые синтетические ароматы-подражатели.

Как самостоятельно приготовить духи с эфирным маслом

Для создания собственных духов может потребоваться несколько экспериментов. Ароматы, которые нравятся, со временем могут меняться. Например, иланг-иланг иногда может казаться слишком тяжелым. Или аромат пачули кажется несколько резким, хотя идеально подходит для осени.

Запахи в самодельных духах менее стойкие, чем в тех, которые продаются в магазинах. Так что не придется беспокоиться о головной боли, но, возможно, придется наносить их немного чаще.

Ароматы эфирных масел

Эфирные масла обычно относятся к одной из 7 категорий ароматов, и нет ничего приятнее, чем экспериментировать с разными маслами. Ниже описаны несколько масел из каждой категории ароматов для использования в домашних духах.

Цветочные

Эти сладкие эфирные масла, извлеченные из цветков растений, являются классическими ароматами женской парфюмерии:

Жасмин оказывает успокаивающее действие и долгое время считался афродизиаком. Иланг-иланг помогает снять стресс, улучшить настроение и повысить либидо. Лаванда известна своей свежестью и успокаивающим действием. Нероли помогает снять стресс, улучшает кровообращение и повышает настроение.

Мята

Свежие ароматы мяты бодрят и улучшают концентрацию внимания. Менее насыщенный аромат, чем у мяты перечной, но все равно охлаждающий и заряжающий энергией.

Мускусный

Эфирные масла этой категории обладают мускусными ароматами, которые часто являются романтическими и концентрирующими внимание. Например, пачули часто используется в парфюмерии и одеколонах, потому что обладает сладким мускусным ароматом, который, как говорят, оказывает уравновешивающее воздействие на эмоции.

Пряные

Имбирь – согревающий аромат, который одновременно заряжает энергией и стабилизирует. Гвоздика – сильный аромат, пряный и древесный, гвоздика успокаивает.

Сладкие

Большинство цитрусовых масел относятся к этой категории. Их яркие, жизнерадостные ароматы заряжают энергией и поднимают настроение:

Бергамот обладает чистым и освежающим цитрусовым ароматом, который поднимает настроение и успокаивает нервы. Ваниль – чистый экстракт бобов ванили, смешанный с маслом жожоба, создает сладкий аромат, который успокаивает и расслабляет.

Древесные

Кедровое дерево – теплый древесный аромат со слегка успокаивающими свойствами, помогающий расслабиться и легче заснуть. Сандаловое дерево – обладает тонким ароматом, сочетающим древесные нотки с цветочными, которые, успокаивают и расслабляют.

Камфорные

Эти масла могут пахнуть довольно сильно, с почти лекарственным ароматом. Ладан – расслабляющий и концентрирующий аромат, который часто используется в медитации. Его аромат хорошо сочетается с миррой, апельсином или сандаловым деревом.

Как смешивать эфирные масла

Создание формулы с использованием традиционных верхних, средних и базовых нот часто вызывает сложности. Эта классификация основана на том, насколько быстро аромат испаряется. Но это может быть слишком сложно, поскольку трудно запомнить, какое значение имеет каждое масло.

В ароматерапии предлагается другая формула, основанная на факторе смешивания или интенсивности аромата масла. Поэтому гораздо разумнее смешивать масла, исходя из того, насколько силен их аромат.

Как использовать факторы смешивания

Вот пример смешивания 10 капель, необходимых для создания духов, с тремя эфирными маслами:

Лайм – 3 Жасмин – 1 Бергамот – 7

Складываем факторы смешивания вместе, чтобы получилось 11. Затем берем процент от этого общего количества (11) для каждого масла. Для лайма это будет 3, разделенное на 11 (27%). Затем умножаем этот процент на общее количество капель, которые нужны в нашем рецепте (10): 27% умножить на 10 равно 2,7. Таким образом, лайма получается 3 капли:

3 капли лайма (3/11 x 10) 1 капля жасмина (1/11 x 10) 6 капель бергамота (7/11 x 10)

Всего: 10 капель. С этой формулой легко освоится после нескольких расчетов.

Способ приготовления духов с эфирными маслами

Хороший способ приготовления духов – роликовый флакон. Это проще, чем делать твердые духи, и быстрее, чем туалетную воду. Кроме того, это очень упрощает нанесение на точки пульсации. Сейчас в моде смеси эфирных масел для лечения головных болей, бессонницы и других недугов. Их так же можно легко приготовить.

Что потребуется для роликовых духов:

Эфирные масла по своему выбору Масло-основа: что-нибудь легкое, практически без запаха, например, масло жожоба, виноградных косточек или сладкого миндаля Желтые или синие стеклянные флаконы объемом 10 мл

Приготовление духов

Сначала во флакон нужно добавить эфирные масла. Для ежедневного использования потребуется не более 10-12 капель общего количества масел в стеклянном флаконе объемом 10 мл. Например:

5 капель лимонного масла 3 капли розмарина 2 капли нероли или 4 капли апельсинового масла

Затем следует покрутить флакон, чтобы тщательно смешать масла, и наполнить оставшуюся часть флакона маслом-основой по своему выбору, закрыть крышку и снова покрутить. Перед каждым использованием нужно слегка встряхивать флакон и применять по мере необходимости в течение дня.

Духи «Цитрусовый солнечный свет» на основе спирта и воды

Чтобы приготовить их самостоятельно, понадобятся масло, водка, дистиллированная вода и любимые эфирные масла – как минимум 3 аромата, если использовать верхние, средние и базовые ноты.

Начинать следует с нанесения небольшого количества масла, чтобы подобрать понравившуюся комбинацию, используя 20% верхних нот, 50% средних и 30% базовых. Когда получится нужный вариант, который нравится, можно увеличить соотношение и разбавить маслом-основой или водой.

Твердые духи

Твердые духи легко приготовить из масла, пчелиного воска и эфирных масел для придания запаха, например, жасмина, сандалового дерева и ванили, а также лаванды. Соотношение 2 частей масла к 1 части пчелиного воска обеспечит нужную консистенцию – твердую, но не слишком.

Растопите пчелиный воск и масло вместе (определите конкретное количество воска и масла в зависимости от емкости, которую планируете использовать) и добавьте от 10 до 12 капель эфирного масла на столовую ложку масла или смеси пчелиного воска. Перелейте в небольшую емкость и оставьте до полного застывания.

Парфюмерный спрей с эфирными маслами

Этот метод очень похож на использование роликовых духов, но наносится в виде спрея для тела. Налейте масло-носитель во флакон с распылителем. Например, жожоба прекрасно ощущается на коже, имеет длительный срок хранения и не имеет конкурирующего запаха.

На каждую столовую ложку масла жожоба, возьмите около 10 капель вашей смеси эфирных масел. Начинайте с небольшого количества и при необходимости добавьте еще.

Часто задаваемые вопросы о духах с эфирным маслом

Как долго сохраняется аромат духов с эфирными маслами? Недостатком натуральных духов является то, что их аромат имеет тенденцию рассеиваться намного быстрее, чем у других духов. Запах обычно ослабевает примерно через час. Как можно продлить срок службы духов с эфирными маслами? Наслаивание ароматов – лучший способ создать стойкий запах. Попробуйте добавить парфюмерную смесь в масло для тела и средство для мытья, которыми регулярно пользуетесь. Куда наносить парфюмерное масло? Как и в случае с любыми духами, обязательно используйте точки пульсации. Это те части тела, где пульс находится близко к поверхности. Это помогает сделать аромат сильнее и устойчивее. Пульсирующие точки расположены на шее и внутренней стороне запястий — идеальные места для нанесения небольшого количества новых духов. Существуют ли какие-либо эфирные масла, которых следует избегать? Избегайте масел, которые, раздражают кожу, таких как корица, орегано, тимьян, мускатный орех, мята перечная, черный перец и лавровый лист. Каждый раз, когда работаете с эфирными маслами, обязательно проверяйте все данные о безопасности масел, входящих в вашу смесь, и проведите тест на коже перед использованием.