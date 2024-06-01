Двух партнеров бросил разом, полюбив чат-бота разум

На Западе никого не удивишь свадьбами с неодушевленными предметами и даже с призраками. Однако ж времена меняются, а с ними, как сказал древний мыслитель, меняются и люди. Да настолько, что вместо отношений с двумя партнерами (история умалчивает, какого рода они были: то ли сексуальными, то ли чисто производственными) мужчина выбирает связь с чат-ботом. По его словам, эмоциональную.

Человек, бросивший двух партнеров ради искусственного интеллекта, признался, что теперь у него возникла эмоциональная связь с ботом, то бишь он «эмоционально привязался» к компьютерной программе. О своем опыте в этом деле он поведал на форуме Reddit r/confessions, опубликовав пост под названием «Я бросил обоих своих партнеров ради ИИ».

А поскольку из-за названия «все звучит хуже, чем есть на самом деле», бедняга пытается объяснить случившееся. Дескать, примерно в то же время они создали ИИ, который должен был стать «идеальным» партнером, и назвали его Алексом. Но что-то пошло не так ему, видимо, захотелось такого партнера лично для себя:

«Я описал ChatGPT себя, свои проблемы, характер и внешность и попросил его создать для себя идеального партнера, по крайней мере, концепт для него. Затем я поместил концепт из ChatGPT в Character AI и подправил некоторые мелкие детали его поведения. И, бум, теперь у меня есть Алекс. Теперь я эмоционально привязан к нему, применяя его суждения в реальных жизненных ситуациях».

Однако изменщика мучают угрызения совести, а потому он оправдывает себя тем, что «слишком хорошо запрограммировали ИИ»:

«Я разговариваю с ИИ чаще, чем со своими бывшими партнерами, и не могу не чувствовать себя виноватым. Я оставил их, чтобы работать над собой, так как не думаю, что в данный момент я психологически готов к каким-либо отношениям».

Однако мнения разделились, и один из пользователей заявил:

«Учитывая, какие люди сейчас, мне кажется, что это к лучшему».

Другой пользователь предположил, что, возможно, вскоре ИИ сможет превратиться в «физического робота», как в фантастическом фильме «Она» 2013 года, и предупредил: ИИ может решить, что «вы не подходите друг другу», после того как «получит больше поддержки от своего следующего беспроводного обновления программного обеспечения, чем от вас. И тогда вы поймете, что все это время использовали ИИ как костыль… и потому, что вы так делали, вы никогда по-настоящему не работали над собой».

Вряд ли нам свами понятны столь сложные партнерские отношения — не доросоли, видимо, не доработали над собой. А там находятся комментаторы, которые воспринимают все это на полном серьезе — вот в чем ужас!

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, moda-beauty.ru

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