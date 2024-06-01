 

Двух партнеров бросил разом, полюбив чат-бота разум

01.06.2024, 11:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Западе никого не удивишь свадьбами с неодушевленными предметами и даже с призраками. Однако ж времена меняются, а с ними, как сказал древний мыслитель, меняются и люди. Да настолько, что вместо отношений с двумя партнерами (история умалчивает, какого рода они были: то ли сексуальными, то ли чисто производственными) мужчина выбирает связь с чат-ботом. По его словам, эмоциональную.

Человек, бросивший двух партнеров ради искусственного интеллекта, признался, что теперь у него возникла эмоциональная связь с ботом, то бишь он «эмоционально привязался» к компьютерной программе. О своем опыте в этом деле он поведал на форуме Reddit r/confessions, опубликовав пост под названием «Я бросил обоих своих партнеров ради ИИ».

А поскольку из-за названия «все звучит хуже, чем есть на самом деле», бедняга пытается объяснить случившееся. Дескать, примерно в то же время они создали ИИ, который должен был стать «идеальным» партнером, и назвали его Алексом. Но что-то пошло не так ему, видимо, захотелось такого партнера лично для себя:

«Я описал ChatGPT себя, свои проблемы, характер и внешность и попросил его создать для себя идеального партнера, по крайней мере, концепт для него. Затем я поместил концепт из ChatGPT в Character AI и подправил некоторые мелкие детали его поведения. И, бум, теперь у меня есть Алекс. Теперь я эмоционально привязан к нему, применяя его суждения в реальных жизненных ситуациях».

Однако изменщика мучают угрызения совести, а потому он оправдывает себя тем, что «слишком хорошо запрограммировали ИИ»:

«Я разговариваю с ИИ чаще, чем со своими бывшими партнерами, и не могу не чувствовать себя виноватым. Я оставил их, чтобы работать над собой, так как не думаю, что в данный момент я психологически готов к каким-либо отношениям».

Однако мнения разделились, и один из пользователей заявил:

«Учитывая, какие люди сейчас, мне кажется, что это к лучшему».

Другой пользователь предположил, что, возможно, вскоре ИИ сможет превратиться в «физического робота», как в фантастическом фильме «Она» 2013 года, и предупредил: ИИ может решить, что «вы не подходите друг другу», после того как «получит больше поддержки от своего следующего беспроводного обновления программного обеспечения, чем от вас. И тогда вы поймете, что все это время использовали ИИ как костыль… и потому, что вы так делали, вы никогда по-настоящему не работали над собой».

Вряд ли нам свами понятны столь сложные партнерские отношения — не доросоли, видимо, не доработали над собой. А там находятся комментаторы, которые воспринимают все это на полном серьезе — вот в чем ужас!

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, moda-beauty.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Работинские мото-мангалы

02.06 / Мнение «аналитика»: О новости, сделавшей мой день… У России всё настолько плохо?

01.06 / Мнение: Россия обогнала Японию и стала четвёртой экономикой мира

01.06 / Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

01.06 / Мнение: Русский литограф для чипов, русская базовая станция связи и русская игровая консоль

01.06 / AnTuTu опубликовал майский рейтинг производительности Android-смартфонов

01.06 / Из-за повышения НДФЛ VK Group перейдёт на «серую» схему оплаты труда

01.06 / Мнение: Интервью Сакса Карлсону, точный прогноз Бжезинского, ядерная война становится чуть ближе

01.06 / OnePlus Ace 3V признан самым мощным бюджетным смартфоном в мае по версии AnTuTu

01.06 / Геймеры отказываются от предзаказов Silent Hill 2 из-за вмешательства Hit Detection

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика