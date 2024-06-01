 

Мишустину подарили «Волгу» с сызранским рулём, но он всё равно недоволен: «А двигатель? Неужели так сложно?»

01.06.2024, 11:33, Разное
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Трудовой коллектив Горьковского автомобильного завода подарил председателю правительства Михаилу Мишустину автомобиль Volga K40 – в соответствии с пожеланиями премьера, на машину поставили сызранское рулевое колесо. Однако Мишустин всё равно остался недоволен.

Премьер-министр придирчиво осмотрел руль и спросил, есть ли в нём подушка безопасности. Услышав, что «с утра ещё была», он перешёл на критику других компонентов автомобиля.

«Ну хорошо, руль поставили, молодцы. Но этого же мало. А стёкла? А сиденья? А подвеска? А двигатель? Неужели так сложно? У нас ЯМЗ не работает разве? Работает вроде бы. Дизель сюда пристройте какой-нибудь из имеющихся и народ брать будет. Помню, ещё в советские годы у соседа по даче была «Волга»-универсал, тоже с дизелем, так ему все завидовали. Он с пустым баком встанет, любой «КамАЗ» остановит, попросит по-братски литров десять – ну не своё же топливо, государственное… И мог смело ехать смело ещё километров 50», – вспомнил он.

Также глава правительства предложил локализовать электронику, включая бортовой компьютер, а заодно ввести не имеющую аналогов электронную систему шприцевания подвески.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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