Мнение: Ущербность и неполноценность

Польский фантаст и философ Станислав Лем, автор “Соляриса” и “Возвращения со звезд” – человек совершенно феноменальный. По-моему, он один из умнейших людей вообще за всю историю, а его прозрения относительно того, что с нами во всем мире происходит во только сейчас, та же “бетризация” – это просто что-то невероятное.

И ведь это пан Станислав во время войны просто убил лопатой своего конвоира-немца, который всего-навсего повел его расстреливать!

Но вот по поводу Советской армии-освободительницы он, оказывается, не имел ВООБЩЕ никаких иллюзий. Интересная, гм, проводится дифференциация между немцами и советскими в, так сказать, КАЧЕСТВЕ жестокости.

“СТАНИСЛАВ ЛЕМ:

(из письма его переводчику, Майклу Кендлу, 6 мая 1977):

«Всё, что следовало сказать о cоветских солдатах, уже было сказано, написано и опубликовано много раз, чётко и во всех подробностях. Естественно, я читаю здесь [в Берлине] книги, которых не могу достать в Польше, в том числе личные воспоминания немцев, по которым прокатилась лавина Красной Армии в 1945 – когда Гитлер потерпел поражение. По большей части это мемуары из Померании. Среди них были заметки одного врача, между прочим графа, человека верующего, который пережил этот ад и видел всё, на что способны русские, сформированные той уродливой системой. И эти воспоминания местами были для меня формулировками моих собственных мыслей и суждений, которые я к тому времени ещё не перенёс на бумагу. Хотя я совсем не видел того, что видел он.

Жестокость немцев, которые входили в оккупированные страны во времена Гитлера, ни по глубине, ни по широте опыта была НЕСРАВНИМА С СОВЕТСКОЙ. Немцы – сначала банальности – были методичны, планировали, выполняли приказы, безлично и в целом механически; они считали себя Высшей Расой, а нас, евреев, – Ungeziefer, вредными насекомыми, подлежащими истреблению, насекомыми НАСТОЛЬКО хитрыми, наделёнными такой хуцпой, что эти насекомые, благодаря своей подлой мимикрии, осмелились приобрести просто поразительное сходство с человеком.

Русские же были сворой, осознающей свою ущербность и неполноценность бессловесным и глухим образом, что подзуживало их к предельной разнузданности; поэтому, насилуя восьмидесятилетних старушек, причиняя смерть как бы между прочим, мимоходом, на бегу, разбивая, разрушая, уничтожая все признаки достатка, порядка, цивилизационного процветания, проявляя в самоотверженности этого разрушения немалую Изобретательность, Инициативу, Старательность, Сосредоточенность, Напряжение Воли – они тем самым не столько мстили немцам (и НЕ ТОЛЬКО!) за то, что немцы причинили им в России, но мстили всему миру за пределами своей тюрьмы, причём мстили самым гнусным образом: они всё засирали – ни одно животное не проявляет такого, я бы сказал, ЭКСКРЕМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕРВЕНЕНИЯ, которое проявляли эти русские, забивая и наполняя своими экскрементами разгромленные гостиные, больничные палаты, биде, клозеты, гадя на книги, ковры, алтари; в этом обгаживании всего мира, который они МОГЛИ, к своей огромной радости, растоптать, раздавить, обосрать и при этом ещё изнасиловав и убив (они насиловали женщин после родов, женщин после серьезных операций, насиловали женщин, лежащих в лужах крови, насиловали и обсирали; кроме того, они НЕ МОГЛИ НЕ воровать часы, а когда у какого-то их бедного солдатика больше не было такой возможности, потому что его предшественники уже забрали у лежащих в больнице немцев всё, что можно было забрать, он РАЗРЫДАЛСЯ от горя и сразу стал кричать, что если он немедленно не получит ЧАСЫ, то застрелит трех немцев).

Как-то в Москве, в [19]61 году, после 12 ночи я приехал прямо из аэропорта в ресторан одного «эксклюзивного отеля» (в двери которого с улицы понапрасну колотила толпа желающих РАЗВЛЕЧЬСЯ) – и хотя там никто никого не насиловал, не убивал и не обсирал, я увидел ТО ЖЕ САМОЕ, и это произвело на меня неизгладимое впечатление; я назвал их обезумевшей, ибо не верящей в Бога, ордой; то есть я видел людей, которым вырвали Ценности, людей с полностью ампутированной этикой; это было невероятно отвратительное зрелище.

Эти истории, эти диагнозы известны, и наша цивилизация делает все возможное, чтобы скрыть это, затоптать, похоронить, не замечать, не признаваться в этом, а если не удастся, то explain away [отделаться поверхностным объяснением]. Советская система, как проявление corruptio optimi pessima [худший вид порчи – порча наилучшего], является de facto системой культивирования всех тех качеств, на которые вообще способен растленный человек.

Предавать близких, выдавать на муки друзей, лгать на каждом шагу, жить во лжи от колыбели до могилы, попирать традиционные ценности культуры и цементировать некоторые формальные аспекты этой культуры; ведь ясно, что эти изнасилования, убийства и обсирание – лишь одна сторона медали, а другая – это советский пуританизм, викторианство, «отечество», «патриотизм», «коммунистическая мораль» и т.д. Что тут писать, что тут можно добавить! И такому радикально неверующему человеку, как я – мысль о том, что Бога, может, и нет, однако Сатана НАВЕРНОЕ всё же существует, ПОСКОЛЬКУ существуют советские люди, – эта мысль навязчиво возвращается снова и снова.

Огромная сверхдержава, с фальсифицированной идеологией (в нее никто не верит), с фальсифицированной культурой, музыкой, литературой, образованием, общественной жизнью – все сфальсифицировано от А до Я, настолько добросовестно, под таким давлением репрессий, под таким полицейским надзором, что прямо-таки напрашивается мысль: КОМУ это может служить лучше, чем «Повелителю мух» [Вельзевулу] ??? Я знаю, что его нет – но в ОПРЕДЕЛЕННОМ смысле как диагноз это даже ещё хуже…” (СТАНИСЛАВ ЛЕМ)

Для наших братьев-украинцев, которые, безусловно, радостно кинутся это комментировать, надо напомнить, что у Лема, поляка и еврея, речь, безусловно, идет И ОБ УКРАИНЦАХ ТОЖЕ. Едва ли он разбирался в сортах советских.