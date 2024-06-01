Сайт Трампа по сбору средств рухнул после вынесения вердикта

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Официальная страница Трампа по сбору средств на предвыборную кампанию рухнула после того, как присяжные вынесли вердикт, признав бывшего президента виновным, пишет The Hill. Представители штаба сообщают, что причиной стал резкий приток желающих сделать пожертвование.



AP

После того, как суд присяжных признал Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения, сайт предвыборного штаба бывшего президента по сбору средств рухнул, пишет The Hill. По некоторым данным, это произошло из-за резкого притока пожертвований.

«Американский народ видит насквозь показательный судебный процесс, сфальсифицированный Джо Байденом», — цитирует издание сообщение штаба Трампа в социальной сети. «Так много американцев захотели сделать пожертвования для кампании президента Трампа, что страницы WinRed рухнули. Мы работаем над тем, чтобы сайт снова заработал как можно быстрее».

Сайт WinRed — страница республиканской партии по сбору средств, на которую попадают посетители, желающие сделать пожертвование. Как поясняет The Hill, в связи с возникшими трудностями всех посетителей временно перенаправляли на другой сервер обработки пожертвований.

Издание отмечает, что раньше юридические проблемы Трампа также приводили к увеличению сбора средств. Так, после вынесения обвинения в штате Джорджия, его штаб получил миллионы долларов пожертвований.

Накануне бывший хозяин Белого дома был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Таким образом, он стал первым бывшим президентом Соединённых Штатов, осуждённым за тяжкое преступление.

В составе суда присяжных было 12 человек. Перед вынесением вердикта они совещались около 11 часов. Сам Дональд Трамп не признаёт себя виновным и собирается подать апелляцию на приговор.