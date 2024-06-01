Гастрит может иметь безболевую форму

Гастрит — это воспалительное заболевание желудка. Обычно ассоциируется с болью после приема пищи, но гастроэнтеролог Людмила Сухорукова подчеркивает, что заболевание может проявляться и без болевых ощущений.

Она подчеркивает, что лечение и контроль за гастритом играют важную роль, чтобы предотвратить опасные осложнения, такие как перитонит или внутренние кровотечения.

Специалист также рекомендует избегать употребления кислой, острой, горькой пищи и исключить газированные напитки из рациона. Это положительно сказывается на состоянии слизистой оболочки желудка.