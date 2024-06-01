Макрон анонсирует военную коалицию для помощи Украине в начале июня

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Париж обсуждает с союзниками по НАТО создание коалиции по отправке западных военных на Украину. Французский президент может объявить об инициативе, к которой уже готовы присоединиться Литва и Эстония, на церемонии 6 июня, посвящённой открытию второго фронта в Европе, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон ведёт переговоры о создании коалиции по отправке западных военных на Украину. Он может объявить об этом на церемонии 6 июня, посвящённой высадки союзников в Нормандии, пишет Bloomberg.

По данным его источника, сначала планируется задействовать в инициативе ограниченное количество персонала, а затем более крупную группу, потенциально насчитывающую сотни человек. Члены НАТО из Балтийского региона, включая Литву и Эстонию, уже выразили готовность отправить инструкторов на помощь ВСУ.

«Если понадобится, Литва может обучать их и на Украине в партнёрстве со странами, которые готовы к этому», — сказала в интервью изданию премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Ранее министр обороны Эстонии также подтвердил Bloomberg, что его правительство «открыто для обсуждения» такого варианта.

Некоторые страны НАТО уже «негласно» послали советников и инструкторов, чтобы помочь украинской армии управлять западной техникой. Но отправка более скоординированных групп персонала стала бы значительным шагом со стороны союзников по военному альянсу, отмечается в статье.

Сторонники Украины «проявляют осторожность» и избегают прямого вмешательства, чтобы не допустить конфронтации между Россией и НАТО. Поэтому любая коалиция союзников, желающих проводить обучение на территории Украины, будет осуществляться отдельно от других усилий альянса, полагает Bloomberg.