Вагенкнехт и левые выступили против выданного Украине разрешения на удары по России

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Канцлер Олаф Шольц разрешил Киеву использовать немецкое оружие по территории «старой» России. Партия «Левые» и Сара Вагенкнехт расценивают такое решение как «халатность» и считают что это вовлекает страну в прямой конфликт с Россией, пишет Der Spiegel.



AP

После долгих колебаний Германия разрешает Киеву использовать своё оружие на территории России. Der Spiegel отмечает, что «не весь политический Берлин обрадован». Пока оппозиционный блок ХДС/ХСС, и входящие в правящую коалицию СвДП и «Союз90/Зелёные» празднуют принятое решение, левые немецкие политики критикуют его как «крайне халатное» и предупреждают о «спирали эскалации».

О «халатности» федерального правительства заявил, в частности, Дитмар Барч, уполномоченный парламентской группы «Левые» по оборонно-политическим вопросам. Политик также обвинил Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн в том, что она использует «тактику салями», выбивая у канцлера всё больше уступок для прямого вовлечения Германии в украинский кризис.

«Те, кто вчера заверял, что речь идёт лишь об оборонительном оружии, чтобы сегодня разрешить его уже в качестве наступательного, завтра призовут к тому, чтобы НАТО и бундесвер были отправлены на фронт», — цитирует Барча Der Spiegel.

Своего бывшего однопартийца поддержала и Сара Вагенкнехт. «Вот уже два года мы переходим одну красную черту за другой и тем самым всё больше становимся стороной войны». Немецкий журнал указывает, что Олаф Шольц считает такое решение немецкого правительства вынужденным, принятым на фоне успехов российской армии под Харьковом.