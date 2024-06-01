Австралия отказала Киеву в угле, вместо этого направит деньги на его закупку

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На фоне дефицита энергоносителей Украина дважды за последние полгода просила Австралию помочь ей с углём, однако федеральное правительство отказывалось удовлетворять эти запросы. Теперь было решено просто направить Киеву наличные, чтобы там сами с необходимыми закупками, пишет АВС.



AP

В ответ на просьбы Украины помочь с углём в преддверии новой зимы Австралия решила просто отправить Киеву $20 миллионов наличным, пишет АВС. Средства планируют перевести в «Фонд энергетической поддержки Украины», созданный для финансирования поставок энергоносителей, которых сейчас не хватает этой стране.

За последние полгода Украина уже дважды просила Австралию поставить уголь, поскольку эта страна уже поставляла его в самом начале конфликта. Однако на этот раз федеральное правительство не выразило желание удовлетворять эти запросы.

Теперь принято решение выделить дополнительные $31 миллионов для Киева. При этом 20 из них пойдут в энергетический фонд, которым управляют Еврокомиссия и Украина, а 11 миллионов — на гуманитарную помощь. Такое решение прокомментировала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, объяснив, что этот способ выгоднее и проще, чем отправка угля напрямую.

«Если вы отправляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страховку», — цитирует издание министра. «На самом деле, если Украина захочет потратить эти деньги на уголь, это даст эквивалентное количество угля, которое мы видели ранее. Но это позволяет Украине самостоятельно принимать решения о том, где ей лучше всего использовать это финансирование».

Сообщается, что коалиция также приветствовала решение о дополнительном финансировании, однако подчеркнула, что Украине пришлось слишком долго ждать с момента первого запроса в конце прошлого года.

«Правительство должно получить ответы на вопросы о том, почему потребовалось шесть месяцев, чтобы отреагировать на запрос о поставке большого количество угля, и почему деньги в фонде для Украины лучше, чем австралийский уголь на корабле, как того требовала Украина», — заявил теневой министр иностранных дел Саймон Бирмингем.

По информации АВС, гуманитарная помощь в размере $11 миллионов планируется направить управлению ООН по координации гуманитарных вопросов. Часть финансирования также пойдёт на поддержку людей с ограниченными возможностями в рамках Партнёрства ООН по правам инвалидов.