 

После решения США и Германии РФ предупредила об обострении конфликта

01.06.2024, 5:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия предупредила, что решения США и Германии, которые разрешили Киеву наносить удары их оружием по российской территории, знаменуют собой обострение конфликта, пишет The European Conservative. Между тем, как отмечает издание, генсек НАТО Йенс Столтенберг преуменьшил угрозу, заявив, что в этом шаге Вашингтона и Берлина «нет ничего нового».


AP

США и Германия разрешили использовать оружие, которое они поставили Киеву, против целей на территории России, пишет The European Conservative.

Оба государства-члена НАТО подчеркнули, что их решение распространяется только на цели, находящиеся около границы с Харьковской областью, где несколько недель назад Москва начала наступление.

Россия предупредила, что решения Вашингтона и Берлина знаменуют собой обострение конфликта.

Президент США Джо Байден находился под давлением со стороны Украины, стран Прибалтики, Скандинавских стран и Великобритании, которые призывали Соединённые Штаты к действию. Байден поначалу отказывался пойти на этот шаг, опасаясь, что НАТО может оказаться втянуто в войну с Россией, президент которой Владимир Путин предупредил западный военный блок, что они рискуют развязать ядерную войну.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, однако, в пятницу преуменьшил угрозу возможного обострения конфликта.

«Украина имеет право на самооборону, которая также включает в себя право наносить удары по законным военным целям на территории России», — заявил он.

Столтенберг добавил, что в решении позволить западному оружию поражать цели в РФ «нет ничего нового», поскольку Великобритания давно отправляла Киеву крылатые ракеты без каких-либо ограничений.

Между тем бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что военная техника и специалисты НАТО будут уничтожаться не только на Украине, но и на территории других стран, если оттуда будут наноситься удары по российской территории.

Он также добавил, что все дальнобойные средства поражения, применяемые Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО, что равносильно участию в конфликте против России.


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