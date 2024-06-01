Мнение: Неинтересная дискуссия

Все-таки поддался всеобщему ажиотажу (в микроскопической тусовке Фейсбука) и все-таки причастился – посмотрел «дебаты» между Латыниной и Портниковым на канале Фейгина. Это ж типа целое явление случилось: на Ютубе – 900 тысяч просмотров, почти 20 тысяч комментариев. Отзывы, в основном от восторженных украинцев, шли феерические: Латынина облажалась, Портников разбил ее в пух и прах, невероятное искусство полемики, разоблачение, как водится, «имперского мышления»… Мол, и Арестович даже, «по следам блестящего Портникова», попытался вступиться за свою протеже Юлю, но был под горячую руку также в пух и прах разбит под вой, стон и улюлюканье поддерживающих его украинцев…

Грех было такое пропустить. Что ж, включил канал на Ютубе, по такому случаю даже решился преодолеть свою неприязнь к Фейгину, хозяину всего этого вертепа.

Мда… Ну что тут сказать? Прежде всего – какая-то невероятная скучища. Я ведь полез на новенького, поскольку из всеобщего одобрямса и славословий по адресу «блестящего Портникова» (надо признать, совершенно анекдотического персонажа) не уловил, из-за чего вообще разгорелся сыр-бор. Быть украинцем, не быть украинцем, быть русским, не быть русским, а вот ты имперец, нет ты имперец, а вот вы мешали нашей «идентичности», а нахрен нам нужна ваша идентичность… Какая тоска!

По мне, так все это материи, которые в принципе не стоят выеденного яйца. Я б сказал по Козьме Пруткову: «Хочешь быть украинцем (русским, евреем, эвенком, французом и др.) – будь им!» В любом случае – невелика заслуга. Они ж там битый час на эту тему перетирали – хотя Латынина, надо отдать ей должное, довольно быстро утомилась и далее лишь комментировала бьющий из Портникова через край пафос с возрастающим сарказмом.

Портников же, не понимая, насколько он смешон, пер целиной: клеймил позором канцлера Безбородко, объявлял «предателем» Гоголя за то, что он не стал писать по-малороссийски, и ставил в пример Гоголю себя – я, мол, жил-то все время в Москве, но ведь писал из логова врага в киевские издания ПО-УКРАИНСКИ!!

В принципе, понятно: Портников – это украинская версия нашего Белковского. Один называет себя православным русским, а другой – щирым украинцем, и у каждого под это дело – целая теория, которую каждый может рассказывать часами, щедро уснащая речь историческими отсылками и цитатами из священных книг (любых). При том, что оба в любой момент отправятся на границу с Сектором Газа восстанавливать Стену между евреями и палестинцами.

С одной стороны, всё это жонглирование «идентичностями» понятно и простительно, что с ними еще делать; но с другой – неужели не кажется тому же Портникову, что делать слишком уж серьезное лицо в этой полностью игровой ситуации означает превращать себя в клоуна, а всю ситуацию – в полный фарс?

Хотя я, подумав, все ж понимаю, почему этот разговор получил такой большой резонанс в Ютубе: все-таки, усилиями Портникова, это получился разговор об истории Украины с перечислением всяких ее национальных болей, обид и, главное, со сладострастным расчесыванием местных национальных комплексов неполноценности – занятие, кстати, чуть ли не в еще больше степени обожаемое и русскими (я, проведший 700 фокус-групп в России с простыми россиянами, знаю об этом побольше, чем многие).

Другое дело, что расчесывание собственных «национальных унижений» – занятие не просто бессмысленное, но и опасное с точки зрения гуманизма, закона и порядка. Жертва, которую «все обижали» – это ведь та еще сволочь; это люди, которые себе всё заранее простили, потому что они «должны отомстить всем за свои безбрежные страдания», пусть даже сами страдания имели место лет 100-200 назад, и не у них.

Это касается, понятно, в равной степени и украинцев, и русских.