 

После 20 лет в составе ЕС Венгрия видит в нём неизбежное зло

01.06.2024, 2:46, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Спустя 20 лет после вступления Венгрии в Евросоюз он утратил свою привлекательность из-за финансового и миграционного кризисов, а также серии исламистских атак, пишет Le Figaro. Антизападная риторика премьер-министра Виктора Орбана способствует сближению страны с Россией и азиатскими странами.


AP

Годовщина присоединения к Евросоюзу в числе восьми стран бывшего Восточного блока прошла для Венгрии совершенно незамеченной, отмечает Le Figaro. Премьер-министр страны Виктор Орбан продолжает ужесточать риторику против альянса: во время национального праздника 15 марта он заявил, что не позволит «уничтожить наше сельское хозяйство, обокрасть средние классы, разорить европейских производителей, лишить государства прав, обречь детей на долги и втянуть всю Европу в войну».

Спустя 20 лет вступление в ЕС рассматривается как неизбежное зло — возможно, только временное. Перед присоединением Венгрии пришлось пережить мучительный экономический переход, который привёл к уничтожению миллиона рабочих мест и десяткам тысяч преждевременных смертей в 1990-х годах. В референдуме приняло участие меньше половины избирателей (45,5%), хотя социалистическое правительство прогнозировало 70% явки. Благодаря 83,8% голосов «за» был достигнут консенсус, однако 1 мая 2004 года праздновали без энтузиазма.

Тем временем Запад утратил свою привлекательность: финансовый кризис 2008 года оставил миллионы венгров с задолженностями в иностранной валюте, что ещё больше усугубило отставание от мировых лидеров. Миграционный кризис 2015 года и серия исламистских атак в Западной Европе способствовали её десакрализации в глазах части населения. Всё более ядовитая антизападная риторика постепенно превратила центральноевропейский комплекс неполноценности в комплекс превосходства над тем, что Орбан называет «пост-Западом». Его активные усилия по «открытию на Восток» позволили Венгрии сблизиться с Россией и азиатскими странами.


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