Мнение: Триколор в 1982 году, национальность Брежнева и эмансипатор Хрущёв

Ещё по русскому триколору в СССР. Как верно заметили читатели, на параде в честь полёта Гагарина всё же развевался не русский триколор, как мы вначале решили, а флаг Таджикской ССР. На видео ошибка цветопередачи — зелёная полоса выглядит синей.



Также читатели нашли ещё один пример использования красно-бело-синего флага в советские времена. Под таким флагом ходил пароход-музей Святитель Николай в Красноярске, восстановленный в 1970 в честь 100-летия Ильича (ссылка).

Прикладываю к посту скриншот из документального фильма 1982 года об этом пароходе. Фильм называется «На вечной стоянке» (видео), русский флаг можно лицезреть, например, на отметках 4:20, 4:50 и 8:50.

2. Блогер Genby изучил документы Леонида Ильича Брежнева, – паспорта, учётные карточки, наградные листы, – и пришёл к выводу, что Брежнев продолжил ленинско-сталинскую традицию дистанцирования от русского народа. Леонид Ильич предпочитал записываться по возможности украинцем, а не русским (ссылка):



Национальность «русский» у Брежнева встречается всего 3 раза, против десятков раз, где Брежнев украинец. Из этих трёх раз два в крайне мутном эпизоде в жизни Брежнева на Урале. В первом национальность украинец зачеркнута и исправлена, родной язык украинец зачеркнут и исправлен.

Другие бумажки явно составлены без участия Брежнева и без печатей, фото и подписей и не несут никакой удостоверяющей силы.

В молодости по документам Брежнев фигурирует всё же именно как русский (великорос), а украинцем он стал, когда прочно обосновался на Украине и начал делать там карьеру. Ему было выгоднее записываться украинцем, так как при Сталине на Украине шла насильственная украинизация, поэтому продвигали в первую очередь национальные кадры.

Напомню, что Брежнев был русским. Его отец из деревни под Курском, мать — из Енакиево (Донецкая область).

3. Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2):

Эмансипация представителей нерусских народов от принудительного изучения родного языка произошла в 1958 году, при Хрущеве.

Закон СССР об образовании 1958 года предоставлял родителям детей право выбора языка обучения для своих детей.

Разумеется, значительное число родителей сразу перевели детей на русское обучение и доля школ, преподающих на национальных языках стала резко сокращаться.

Что такое принудительное школьное обучение детей этнонациональных меньшинств на родном языке, практиковавшееся в СССР вплоть до 1958 г.?

Это:

а) осложняет ребенку дальнейшую жизнь, замыкая его в условном ауле и делая его неконкурентоспособном в большом мире, где нужен большой язык, открывающий доступ к науке и большой культуре;

б) ставит ребенка и его семью под контроль местной этнонациональной интеллигенции и этнонационального чиновничества;

в) придает смысл существованию этнонациональной интеллигенции и этнонационального чиновничества, дает им деньги и привилегии.

По этому Никита Сергеич законом 1958 г. сделал огромный шаг в освобождении простых людей от этнократического ига. Да, это было освобождение только в одном аспекте — но кто из советских правителей сумел сделать больше?

При Хрущёве, хоть и довольно вяло, проводилась идеологическая линия на стирание этноязыковых границ в СССР и снижение политической автономии советских республик (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3). Но продолжалось это недолго (ссылка):

…со свержением Хрущева пошел реванш: расширение прав совминов союзных республик в области хозяйственного и культурного строительства (пленум ЦК КПСС в сентябре 1965 г.; постановления Совмина СССР в 1967 г.).

И новая идеологическая концепция: главная тенденция развития советского федерализма – расширение прав советских республик при совершенствовании форм централизованного руководства (Чхиквадзе В.М. Государство, демократия, законность. Ленинские идеи и современность. М., 1967).