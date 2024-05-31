Мнение: Три пропущенных импичмента

«Ну что ты на них орешь, – добродушно укорял патриарх Бесков своего юного коллегу-тренера, крывшего матюгами своих плохо сыгравших горе-футболистов первой лиги в очередном проигранном матче. – Они же просто НЕ МОГУТ». Есть такая известная футбольная байка.

К сожалению, в нашей стране троечников и гопников, ставших «правителями России», то же самое можно сказать почти обо всём, что здесь происходит. Дело даже не в злой воле, не в работе на западные (восточные) разведки, не в подкупе, не в отсутствии старания, лени… всё это, конечно, тоже имеет место быть, и в больших масштабах, но все ж главный фактор еще безнадежнее: они просто не могут. Ну, не хватает ума. Кругозора. Масштаба личности, если угодно. Даже если они ХОТЯТ сделать всё «как лучше» – они все равно проигрывают всем своим «геополитическим противникам». Как пенсионер, любитель поиграть в шахматы на лавочке в парке, даже если он напряжет мозги практически до инсульта, не сможет ничего противопоставить проходившему мимо гроссмейстеру, пусть даже играющему вслепую.

И самый яркий пример тут – конечно, Украина. Причем, в полном соответствии с эффектом Даннинга-Крюгера, нынешняя российская «элита» даже не понимает, что их оправдания и жалобы звучат скорее как их обвинения в свой же адрес.

Например, говоря о внутренней ситуации на Украине, российская пропаганда очень любит ввернуть – ну, дескать, вы же понимаете, что «ведь нынешняя Украина управляется из-за океана…» Это вообще практически общее место, россияне охотно слушают из телеящика про то, как «проклятые американцы управляют (нашей) Украиной» и с не меньшим энтузиазмом обсуждают эту «измену» на своих кухнях – исключительно в плане, какое это низкое коварство со стороны Америки и как это обидно и больно им осознавать.

Хотя с позиции самой обычной логики куда уместнее было бы задать другой вопрос: а как это вообще возможно? КАК «Америка», находящаяся за десяток тысяч (!) километров от Украины, в прямом смысле «на другом конце шарика», может управлять Украиной?

А Россия, которая всегда была и есть больше, сильнее и богаче Украины, и имела там в силу всех этих обстоятельств традиционно большое и даже решающее влияние – КАК Россия умудрилась всё это потерять и уступить контроль США, вплоть до того, что теперь РФ в попытке вернуть хоть что-то дошла до прямой войны с Украиной – или, называя вещи своими именами, принялась тушить пожар бензином?

Или еще один «козырь» российского агитпропа, который одно время озвучивали наперебой то Путин, то Медведев… и т.д., в любимом всеми читателями Бусти! Этой статьей начинаем целый цикл про то, что и как потеряла РФ на Украине и кто в этом виноват! Подписывайтесь: https://boosty.to/sapojnik