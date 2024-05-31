Гидробоб – модная стрижка, которая подходит для всех типов волос

Стрижка гидробоб, ставшая новым трендом в мире моды, быстро завоевывает популярность благодаря универсальному стилю и способности подчеркнуть красоту любых локонов. Независимо от того, какие у вас волосы – тонкие, густые, прямые или кудрявые, свежий тренд придется вам по вкусу! Расскажем об особенностях стильной прически и о том, как сделать ее самостоятельно.

Напоминание об отдыхе на пляже

Тренд на короткие волосы перенимает тенденции прошлых лет, добавляя новые акценты. Известный британский парикмахер Том Смит рассказал об обновленной версии традиционного боба, ставшей модным хитом этого лета. Гидробоб – это эволюция классической стрижки с четкими линиями.

А сочетание тупого среза и гладкой укладки создает ощущение влажных волос. “Гидробоб набирает популярность на протяжении всего 2024 года, но именно летом эта прическа напомнит о днях, проведенных на пляже”, – уверяет Смит.

Свежий тренд

Стрижка каре уже долгое время в тренде, поэтому появление гидробоба никого не удивило. Эта прическа впервые была представлена на Неделе моды в Париже и быстро завоевала популярность среди знаменитостей – Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и Флоренс Пью, которые выходили на красную дорожку с гладкими волосами.

Том Смит говорит, что эта прическа – элемент высокой моды. “У нее резкий, немного андрогинный вид. При укладке волосы должны выглядеть так, как будто они пропитаны блеском и влагой”, – поясняет он. Секрет эффектного гидробоба заключается в идеально ровных концах и правильной длине – до середины шеи. Не менее важна и укладка: волосы должны казаться слегка влажными, словно вы только что вышли из воды.

Как сделать трендовую прическу самостоятельно

Прелесть этой прически в ее простоте создания: мастерство заключается не столько в сложности стрижки, сколько в умении правильно уложить волосы, чтобы достичь эффекта небрежной роскоши.

Гидробоб легко сделать дома:

Вымойте волосы с помощью увлажняющего шампуня. Нанесите разглаживающий крем или сыворотку на локоны, расчешите их и придайте нужную форму. Нанесите масло для блеска, чтобы придать прядям зеркальную гладкость. Высушите волосы феном на низкой или средней температуре, либо дайте им высохнуть естественным путем. Для гладкого финиша можно использовать утюжок для волос, завивая кончики внутрь.

Гидробоб – модный хит, который подойдет для всех типов волос.

Внимание на несмываемые средства

Ключ к созданию гидробоба кроется в специальных средствах. Как объяснил Том Смит, это несмываемые кремы, которые увлажняют и разглаживают локоны, но не делают их жирными. Именно они станут верными помощниками в создании модного хита.

Кроме того, стилист и парикмахер советует использовать увлажняющие и питательные маски, которые сделают ваши волосы здоровыми. И обратить внимание на спрей с морской солью, который поможет добавить объема. Однако его нельзя наносить каждый день, иначе есть риск пересушить волосы.

Универсальный хит

Эффектную прическу можно адаптировать под любую внешность. Том Смит рассказывает, как это сделать:

Заправьте одну или обе пряди за уши для простого, но очень стильного образа. Завейте кончики утюжком, чтобы выглядеть, словно дива, сошедшая с обложки журнала. Сделайте пробор по центру для создания аккуратного образа.

Универсальная прическа подходит для всех типов волос: обладательницы прямых прядей наносят средства для укладки, а обладательницы кудряшек оставляют их слегка намокшими и используют средства с желеобразной текстурой, которые помогут уложить локоны.

Гидробоб – модная стрижка, подходящая для разных типов волос. Смело экспериментируйте с образом и наслаждайтесь комплиментами от представителей противоположного пола!