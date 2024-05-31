Мнение: Орегонская народная республика, сможет ли Трамп выслать мигрантов и Рэй Далио про гражданскую войну

1. США потрескивают по границам республиканских и демократических штатов уже достаточно громко, чтобы эксперты тревожно указывали на риск гражданской войны. Отдельные американские штаты, однако, тоже могут развалиться на части. К примеру, 13 консервативно настроенных восточных округов штата Орегон проголосовали за выход из этого штата с намерением присоединиться к соседнему штату Айдахо, который не так сильно поражён идеологией «пробужденчества» и разноцветной повесткой (ссылка):



Причины недовольства консервативного, преимущественно белого населения востока Орегона можно перечислять долго. Это и потворство властей погромам БЛМ пару лет назад. Это и проблемы в экономике, и многочисленные социальные программы, которые финансируют за счёт консервативных трудоголиков, тогда ка деньги, с их точки зрения, получают либеральные лентяи. И то, что Орегон стал первым штатом США, в котором частично легализовали тяжёлые наркотики, что тут же привело к росту смертей от передозировок почти втрое, на 190% (ссылка).

Если план сецессии удастся, Орегон потеряет 70% своей площади, сохранив лишь прибрежные территории, тогда как площадь соседнего Айдахо почти удвоится. Конечно, федеральные власти попытаются этому помешать, потому что такой прецедент может запустить целый каскад сецессий и переделки внутренних границ внутри США. Даже если это и не приведёт к немедленному развалу страны, то будет иметь серьёзнейшие последствия: американская электоральная карта на федеральных выборах серьёзно изменится, и не факт, что в пользу демократов, которые к тому же более не смогут экономически паразитировать на консерваторах во многих штатах.

2. Дональд Трамп, который лидирует по рейтингам, пытается заранее прощупать способы решения проблемы с мигрантами, одной из острейших в США. Идея команды Трампа в том, чтобы выслать всех нелегальных мигрантов, большинство из которых – латиноамериканцы, в какую-нибудь бедную страну Латинской Америки, навроде Гватемалы, заплатив властям этой страны за приём беженцев (ссылка).

Нечто подобное планировали недавно сделать британские консерваторы с нелегальными мигрантами в Британии – перенаправить их в африканскую Руанду (в качестве альтернативных мест высылки назывались также Албания и несчастная Армения, порабощённая Западом). Британские власти уже даже перечислили деньги властям Руанды, однако выслать так никого и не удалось…

Задумка у Трампа поистине грандиозная – он хочет принудительно вывезти из Америки 20 миллионов нелегалов, 5 из которых прибыли недавно, в президентство Байдена. К этому плану, разумеется, есть много вопросов. Например, как запихнуть эти 20 миллионов в маленькую Гватемалу, население которой сейчас составляет лишь 17 миллионов человек… Помнится, нечто подобное планировал провернуть один австрийский усач, однако его план «Мадагаскар» провалился.

3. Ещё о гражданской войне в США, в возможность скорого начала которой верят 40% американцев (ссылка). Похожую цифру называют не только опросы.

Известный американский инвестор Рэй Далио, основатель хэдж-фонда Bridgewater Associates с активами в 240 миллиардов долларов, считает, что вероятность начала гражданской войны в США в ближайшее время уже составляет 35-40% (ссылка). Также Далио говорит об экстремально высоком уровне госдолга, колоссальном имущественном неравенстве и росте внутренних противоречий в американском обществе. На роль президента США господин Далио предлагает певицу Тейлор Свифт, поскольку она является куда более объединяющим персонажем для американцев, чем Джо Байден и Дональд Трамп – лидеры двух лагерей, которые находятся в остром конфликте друг с другом.

С одной стороны, мистер Далио уже неоднократно делал скептические заявления о будущем США и американской экономики, на протяжении многих лет. С другой стороны, год от года эти мрачные оценки становятся всё больше похожи на реальность. Сегодня вот Дональда Трампа признали виновным в правонарушениях уровня «переходил дорогу на красный свет» и собираются посадить в тюрьму на 136 лет. Большая часть Америки, мягко говоря, разочарована в правосудии.