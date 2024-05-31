 

GizmoChina: планшеты iQOO Pad 2 получили большие экраны и мощные процессоры

31.05.2024, 20:28, Разное
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Компания iQOO представила две модели планшетов: iQOO Pad 2 и iQOO Pad 2 Pro, с различными процессорами от Qualcomm и MediaTek соответственно. Об этом пишет портал GizmoChina.

iQOO Pad 2 оснащен 12-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2800х1968 пикселей и обновлением изображения до 144 Гц. Дисплей обладает максимальной яркостью в 600 нит и поддержкой HDR.

Производительность базовой модели iQOO Pad 2 обеспечивает Snapdragon 8s Gen 3, с 8, 12 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти от 128 до 512 ГБ. Планшет оснащен аккумулятором на 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт, шестью динамиками и двумя камерами: основной на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп.

iQOO Pad 2 Pro отличается от базовой модели использованием 13-дюймового IPS-экрана разрешением 3096х2064 пикселей и яркостью до 900 нит. Эта версия оборудована процессором Dimensity 9300+, с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти от 256 до 512 ГБ. Также в ней присутствует аккумулятор емкостью 11500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт, восемью динамиками, NFC и основной камерой на 13 Мп с фронтальной на 8 Мп.

Обе модели iQOO Pad 2 и 2 Pro доступны для приобретения по цене от 2499 до 3399 юаней соответственно.


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