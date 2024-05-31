Мнение «аналитика»: О закулисных играх… Украину сливают со свистом?

Всегда говорил и повторю снова: судите не по словам, а по делам и по деньгам.

Хороших, тёплых, поддерживающих, ободряющих и «правильных» слов от западных политиков #Украина за эти два с лишним года наслушалось столько, что на девять жизней хватит. С деньгами всё несколько сложнее, а с реальными делами в помощь ВСУ — и вовсе… ну, скажем так, не очень.

Нет, конечно же финансовая подпитка в украинский #бюджет идёт. Но денег там всё равно не хватает, тем более, что потери экономики вследствие затяжных боевых действий растут, как снежный ком. И военная помощь поступает — но лишь в тех масштабах, чтобы украинский фронт против России не рухнул.

Из реально «прекрасного». Хорошо известна чешская инициатива по закупке 800 тыс. снарядов для ВСУ. От Европы для её реализации потребовался сущий пустяк — 1,5 млрд евро. Казалось бы, чего проще? Но из целой кучи стран, которые на это подписались, лишь три или четыре внесли свой вклад. Остальные пока не спешат донатить. И попутно «вдруг» выясняется, что половина снарядов, закупленных Чехией для Украины в странах Африки и Азии, оказались… некачественными. Их не получится отправить сразу, а нужно будет доработать недостающими компонентами собственного производства. Об этом сообщила Financial Times компания-поставщик.

Тут же вспоминается другой эпизод снарядной истории. Когда дебаты по поводу 60 млрд долл. для ВСУ вышли в #США на финишную прямую и стало ясно, что консенсус после многомесячных проволочек будет достигнут, Пентагон много громких слов сказал, как он уже сконцентрировал всё необходимое на европейских складах, чтобы отправить караваны с военной помощью «немедленно». Мол, даже чернила на подписанном Джо Байденом билле не успеют просохнуть, как поставки начнутся! И вот закончился апрель, прошёл май, а «допомога» всё идёт и идёт к линии боевого соприкосновения под стоны украинских солдат о «снарядном голоде». Даже если бы ящики с боеприпасами волонтёры тащили на себе пешком с натовских военных баз под Хайдельбергом и Штутгартом, амуниция поступила бы несколько быстрее. А пока — то ли некоторая часть вооружений из первой партии уже начала поступать под Харьков, то ли вот-вот поступит в июне. Разве что с ATACMS’ами, которые Вашингтон тайно поставил ещё в прошлом году, а теперь легализовал, ситуация понятна, и они летят в сторону Крыма. Меж тем украинские войска из-за дефицита боеприпасов истекают кровью вдоль всей 1000-километровой ЛБС…

Кстати, о дальнобойных средствах поражения. Уже почти десяток стран-спонсоров Украины заявили, что не ограничивают Киев в применении своих боеприпасов по территории РФ. К настоящему времени уже сделали такие заявления Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония и Канада. Но есть нюанс: ни одна из этих стран не передавала Украине оружие, которое могло бы нанести значительный военный ущерб РФ в случае ударов по её территории. А дальнобойные ракеты, способные поражать, например, аэродромы ВКС России, поставляют только три страны — #США, Британия и Франция (Германия от поставок «Taurus’ов» пока воздерживается). Но Штаты регулярно и внятно подтверждают, что не дают согласия на удары ATACMS’ами по территории РФ в её международно признанных границах. И только накануне заявили, что в виде исключения разрешают использовать свои «Excalibur’ы» по Белгородчине — но только в рамках контрбатарейной борьбы. Французы и британцы пока играют в игру «да и нет не говорите»: мол, теоретически у Киева есть право атаковать российскую территорию, но не конкретно французскими «SCALP-EG» и не британскими «Storm Shadow», а неким абстрактным оружием.

Ну а особенно «отличились» датчане, которые разрешили Киеву использовать свои F-16 для ударов по РФ. Но есть нюанс: эти самолёты Дания только обещает поставить Украине в конце текущего или в начале следующего года. Сразу, как только получит от Америки F-35 для их замены. Но недавняя катастрофа этого истребителя в ходе испытательного полёта в США может вынудить Пентагон сдвинуть сроки поставок. Так что пока заявления датских военных — чистое бла-бла-бла.

Собственно, такой подход Запада полностью укладывается в анонсированную Вашингтоном ещё в 2021 году стратегию «#Россия должна заплатить цену». Цель её — «обнулить» российский военный потенциал руками украинских солдат. Ну а пока Россия «платит цену», Украина просто гибнет, теряя экономику, энергетику, земли и, главное, людей. Последнее — невосполнимо.

Так что Украине с её ролью капкана для российского медведя, похоже, вновь сливают: Мавра сделала своё дело.

И зачем она только на это подписалась?

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