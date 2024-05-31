Россиянам, отбывающим реальные сроки за сбор грибов без разрешения, могут объявить амнистию

Россияне, отбывающие реальные сроки за сбор грибов без разрешения властей и уплаты налогов, смогут рассчитывать на амнистию – такой законопроект сейчас обсуждается в Государственной думе.

По мнению авторов инициативы, приравнять такую деятельность к браконьерству было преждевременным решением, которое способствовало дискредитации образа властей и государства в глазах населения и росту социальной напряжённости.

Поправки в законодательство, позволившие назначать за нелицензированный сбор грибов до 2 лет колонии, вступили в силу в 2021 году и с тех пор было вынесено 2486 обвинительных приговора по подобным делам. Как отмечается в пояснительной записке к закону об амнистии, только 16% приговоров предусматривали реальное лишение свободы – чаще всего нарушителей наказывали обязательными работами и условными сроками.

– Тем не менее, у нас прямо сейчас 209 человек по всей России отбывают сроки за незаконный сбор грибов, и это тоже проблема, потому что перегиб явный, такого быть не должно, – говорит член комитета по природопользованию Василий Алтушевич. – Если мы сейчас вот эту «грибную амнистию» примем и президент её быстро подпишет, многие смогут раньше вернуться к семьям. Это будет справедливо.

Разрешение на сбор дикорастущих грибов и ягод оформляется сроком на 1 календарный год с момента обращения и со всеми сборами стоит 7095 рублей, причём с января 2023 года его можно заказать через Госуслуги. При этом позволено собирать грибы только для личных (семейных) нужд, без права продажи или дальнейшего превращения в продукт с добавленной стоимостью. Ограничений на массу или стоимость собираемых грибов нет.

– Когда гражданин оформляет разрешение, он компенсирует государству стоимость определённого объёма грибов, какого-то среднего объёма, весьма небольшого. Но человеку позволяют собирать весь год и в любых количествах, то есть дарят ему всё, что сверху этих 7 тысяч, – говорит эксперт по налогам в сфере природопользования Михаил Ярицын. – Важный нюанс, о котором многие забывают – то, что если грибы собирать ещё с кем-то, то второй человек должен либо иметь свою лицензию, либо быть близким родственником, либо быть несовершеннолетним. Иначе это правонарушение.

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