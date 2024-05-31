Илон Маск восхитился Григорием Перельманом

Американский предприниматель Илон Маск выразил восхищение достижениям российского математика Григория Перельмана, отметив одну из публикаций о нем в социальной сети X (ранее Twitter).

Пользователь @historyinmemes поделился фотографией ученого и его отказом от Филдсовской медали и премии в $1 млн. Илон Маск заметил этот пост и охарактеризовал Перельмана как “крутого и непосредственного в бесконечной степени”.

В 2002 году Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре, выдвинутую французским математиком Анри Пуанкаре еще в 1904 году. Она утверждает, что любой трехмерный объект без сквозных отверстий можно преобразовать в сферу, не меняя его топологической структуры.

Через три года его доказательство было проверено и признано научным сообществом. За свое открытие Перельман был награжден международной премией “Медаль Филдса”, однако он отказался от нее.