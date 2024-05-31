Пропажа смартфона: кража или случайная находка?

Находя рабочий мобильный телефон на улице, следует помнить: вернуть его владельцу – законная обязанность. Иначе, это может быть расценено как противоправное сокрытие имущества, подпадающее под статью 158 УК РФ. Таковы последние комментарии Верховного суда РФ, о которых пишет РИА Новости.

Этот вопрос стал особенно актуальным после дела башкирской женщины, которая нашла телефон в автобусе. Вместо того чтобы вернуть его владельцу, она изменила SIM-карту, сбросила настройки и начала использовать телефон. Женщину осудили за кражу.

Верховный суд РФ подчеркнул, что сокрытие найденной вещи или признаков, идентифицирующих ее, может свидетельствовать о корыстной цели и умысле хищения. Таким образом, случайная находка может перерасти в преступление.