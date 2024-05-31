Россия национализирует велосипед герцога Люксембурга в ответ на конфискацию имущества россиян в этой стране

Росимущество приняло решение об изъятии в пользу казны припаркованный возле консульства Люксембурга велосипед, принадлежащий великому герцогу Анри.

Стоимость транспортного средства оценивается в 22 тысячи рублей, эти средства пойдут на компенсацию ущерба, причинённого властями европейской страны при изъятии российских активов.

Велосипед герцога стоит на парковке возле консульства в Москве с 2011 года, когда Анри посещал Москву с государственным визитом. Тогда монарх проехал на велосипеде 5 километров от консульства до Большого Кремлёвского дворца, где встретился с президентом Медведевым. После этого Анри не посещал Россию. В 2022 году власти Люксембурга заморозили золотовалютные резервы и активы частных лиц из России на 40 млрд евро. Конфискация велосипеда направлена на то, чтобы возместить хотя бы часть ущерба, который нанесла россиянам герцогская администрация. Отношения между Люксембургом и Россией испортились в 2021 году, когда власти европейского государства выслали из страны собаку российского посла.

– Люксембург движется в фарватере русофобской политики США, подобно прибалтийским карликам и чешско-польским натовским хунтам, – прокомментировал решение российских властей замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. – Пусть все эти корольки, князьки и герцогишки знают: мы и их самих, и их подручных разденем до нитки. За каждую копейку, украденную у россиян, они ответят вдвойне. Это нелегитимное воровское государство, за главу которого никто не голосовал, и территорию которого на карте нужно искать с микроскопом.

—