 

Продлен эксперимент по маркировке электроники в России

31.05.2024, 17:10, Разное
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Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции в РФ будет продолжен до 31 августа 2025 года. Согласно информации, опубликованной ТАСС с ссылкой на постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в список таких товаров включены ноутбуки, смартфоны и другая электроника.

Участие в эксперименте останется добровольным для компаний, на начальном этапе в пилотный проект приглашены 70 компаний. Электронные товары будут отслеживаться с использованием маркировки системы “Честный знак”, коды которой будут предоставлены бесплатно. Оператором эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий, который после анализа результатов примет решение о целесообразности введения маркировки на обязательной основе.


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