 

Малышева и Городокин: голодание ведет к появлению камней в желчном пузыре

31.05.2024, 16:07, Разное
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Голодание стало популярной практикой среди людей, стремящихся похудеть или улучшить свое здоровье. Однако врачи Малышева и Городокин предупреждают о его потенциальной опасности для желчного пузыря. Продолжительные перерывы между приемами пищи могут привести к образованию камней в желчном пузыре, что способствует развитию желчекаменной болезни.

Гастроэнтеролог Городокин поясняет, что при длительном голодании желчь концентрируется в пузыре, образуя осадок, который впоследствии может превратиться в камни. Малышева подчеркивает, что недостаточное потребление жидкости также способствует образованию камней, поскольку вода разбавляет желчь, не позволяя ей загустевать.

Врачи призывают не заниматься голоданием без консультации с специалистом, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Кроме того, рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости и избегать длительных перерывов между приемами пищи.


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