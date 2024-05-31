 

Врач: жара опасна для людей с болезнями щитовидной железы

31.05.2024, 16:07, Разное
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Жаркая погода может серьезно повлиять на здоровье людей с хроническими заболеваниями, в том числе на тех, у кого нездоровая щитовидная железа, предупреждает профессор Оксана Пивоварова.

Повышенная температура и солнечная активность могут вызвать избыточную выработку гормонов, что ухудшит самочувствие людей с тиреотоксикозом или гипертиреозом. Симптомы могут включать учащенное сердцебиение, нервозность и бессонницу.

Для тех, кто страдает от гипотиреоза, наличие узлов на щитовидной железе также создает риск в жару, поскольку это может спровоцировать рост новых клеток и увеличение узлов.

Люди с ожирением или те, кто принимает определенные лекарства, также подвержены риску в жаркую погоду. Пивоварова советует избегать солнца с 12:00 до 16:00, а также предпочесть купание в открытых водоемах до десяти утра или после пяти вечера. Физическую активность лучше ограничить после полудня и до четырех вечера.

Эти рекомендации особенно важны для взрослых людей, которым не стоит находиться на солнце дольше двух часов подряд.


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