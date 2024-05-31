Плохой день для Америки — Fox Business о признании Трампа виновным

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Дональд Трамп был признан виновным по всем 34 обвинениям. Это страшный прецедент для всей американской политической системы, ведь процесс был срежиссирован с самого начала, уверен председатель правления Forbes Media Стив Форбс. В интервью Fox Business он заявил, что за происходящим стоит Белый дом, и последствия будут самыми печальными.

ВЕДУЩАЯ: С нами на связи председатель правления Forbes Media Стив Форбс, чтобы поделиться своей реакцией на то, что бывшего президента Трампа признали виновным по всем 34 обвинениям. Что вы думаете, Стив?

СТИВ ФОРБС, председатель правления Forbes Media: Сегодня очень плохой день для Америки, очень плохой день для нашей демократии. Очевидно, что этот вердикт и весь судебный процесс с самого начала были пародией.



И, к сожалению, Лиз, реальная опасность сейчас не только для Дональда Трампа, это преодолимо, но и для всей политической системы Америки. Защитные барьеры были отброшены в сторону, и возмездие последует, независимо от того, будет ли оно исходить от будущей республиканской администрации или от многочисленных окружных прокуроров, генеральных прокуроров по всей стране.



Они будут преследовать семью Байдена. Это просто отравляет всю систему из-за того, что процесс был пародийным с самого начала. Но настоящим позором в данном случае является ассоциация адвокатов Нью-Йорка за то, что не осудила происходящее с самого начала.

ВЕДУЩАЯ: А что вы думаете о роли Джо Байдена во всём этом? Вы считаете… Многие говорят, что он дёргает за ниточки за кулисами. Что вы думаете?

СТИВ ФОРБС, председатель правления Forbes Media: Что ж, я не думаю, что он вообще способен потянуть хоть за какую-нибудь ниточку. Но нет никаких сомнений в том, что Белый дом всё координировал.



Их выдало то, что человек номер три в Министерстве юстиции бросил свою работу, чтобы перейти в Нью-Йорк на более скромную должность и координировать процесс. Вы знаете, те из Джорджии посещали Белый дом, другие люди посещали Белый дом, — всё координировалось изначально.



Они хотели загарпунить этого человека, и, я думаю, у них получилось. Но он всё ещё может победить на выборах. Потому что несмотря на то, что апелляции будут поданы, и вердикт будет вынесен после выборов, я думаю, что если люди поразмышляют над этим, они поймут, что это было пародией с самого начала.



Судья — позор, присяжные получили отвратительные инструкции, и этого никогда не должно было случиться. Ведь это даже не федеральное… Федеральное правительство не преследовало Трампа по этому вопросу, потому что они решили, что у них не складывается дело. Оно было полностью сфабриковано.



Но, как я уже сказал, меня действительно беспокоит прецедент, который произошёл в нашей политической системе. Они ужасно поступили в данном случае.

ВЕДУЩАЯ: Да. Похоже прямо сейчас мы подошли к поворотному моменту в американской истории. Что вы скажете, если бы приговор был вынесен за четыре дня до Национального съезда республиканцев?

СТИВ ФОРБС: Ну вот, пожалуйста. Вот ещё один пример попыток запятнать политическую систему, создать ещё один набор нужных заголовков в прессе в то время, когда республиканцы выдвигают своих кандидатов в президенты и вице-президента и занимаются партийной жизнью, и пытаются мобилизовать силы для предстоящей битвы.



Так что это очередной пример полного мошенничества с самого начала. Это показательный судебный процесс в советском стиле. И то, что это произошло в Соединённых Штатах Америки, просто ужасно.



Я никогда не думал, что нечто подобное могло произойти. Даже если у вас есть недобросовестный окружной прокурор в Нью-Йорке, который хочет это сделать, обычно находится кто-то, кто скажет: «Эй, нет, это неправильно!»



Дата публикации 31 мая 2024 года.