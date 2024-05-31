Мнение: Про заражение общества

Большая часть людей не разбирается ни в политике, ни в экономике, ни в медицине, ни в общественных идеях. Однако при этом люди проявляют удивительную упёртость, отстаивая радикальные политические позиции.

Как правило, дискуссия по существу с обывателями невозможна: кто-то сразу завершает беседу, ясно давая понять, что другие точки зрения ему неинтересны, а кто-то впадает в механическое повторение приятных ему тезисов и механическое отрицание тезисов неприятных. Некоторые притворяются, будто слушают собеседника, но на самом деле они всего лишь ищут слабые места в чужой аргументации, чтобы опровергнуть доводы оппонента или высмеять его. Мы можем уверенно утверждать, что факты обывателей интересуют мало. Своё мнение обыватели строят на другом.

Мне прислали ссылку на славную компьютерную симуляцию, которая показывает, как на самом деле распространяются идеи (русский, английский). Рекомендую потратить полчаса и сыграть, отлично отражает положение дел в нашем обществе.

Люди — социальные существа. Если у Василия пять из шести друзей болеют за «Спартак», то и Василий будет болеть за «Спартак». Если у Василия пять из шести друзей болеют за «Динамо», то и Василий будет болеть за «Динамо». Вот, собственно, и весь секрет.

Напомню, как США работали с ленинградскими журналистами после распада СССР.

В начале 1990-х американцы организовали через посольство специальную программу: российских журналистов бесплатно отправляли на две недели куда-нибудь в Майами, на конференцию по демократии. Селили в пятизвёздочном отеле, купали в бассейне с ухоженными моделями, катали на роскошных автомобилях, показывали красивую жизнь. Контраст с постсоветской Россией был настолько нагляден, что новому поколению даже не объяснить: сейчас-то в России всё то же самое, что и в США, много где даже лучше. Тогда Запад воспринимался жителями бывшего СССР не как богатая страна, а как другая планета — значительно более развитая и цивилизованная. Пока журналист ходил в шоке, оглядываясь вокруг с полуоткрытым от восхищения ртом, его было несложно убедить: русский друг, слушай наши советы, развивай у себя в стране демократию, люби США, это единственный правильный путь.

Прогнав через командировку в Майами большую часть значимых журналистов Петербурга, американцы запустили механику заражения. В каждой редакции костяк творческого коллектива стал восторженно проамериканским. Остальные журналисты быстро заразились от них, так как психологически сложно иметь другое мнение, когда самые важные и влиятельные коллеги строго ориентированы на США. Дальше заражение начало распространяться и на аудиторию газет, радиостанций, телеканалов.

В Москве американцы запускали заражение по аналогичным сценариям. Поэтому вышеупомянутый Василий, который болеет за «Динамо», стал в нулевые годы убеждённым противником Путина, а в декабре 2011 вышел на Болотную площадь. Пять из шести его друзей были ярыми «оппозиционерами», ну и он с ними тоже. И каждый из этих пяти друзей Василия имел ровно ту же самую причину надеть белую ленту — пять из шести друзей.

Если вы посмотрите на схемы американских сеток распространения пропаганды, вы увидите, что их ядро очень малочисленно. Однако при помощи грамотно настроенной системы репостов в соцсетях они добивались эффекта, когда нашему Василию казалось, будто он наблюдает единодушное мнение большинства. Вспомните характерный диалог того периода:

— У тебя вообще хоть кто-нибудь из знакомых за Путина голосовал?

— Нет, никто!

— Какой же у него реально рейтинг? Четыре процента?

В 2010-2012 так называемая Арабская весна разрушила таким образом несколько стран. В России американцам не хватило сил — проект «Снежная революция» 2011-2013 годов провалился. Выяснилось, что Твиттер с Фейсбуком — оружие мощное, но отнюдь не всесильное, и что против этого оружия в распоряжении суверенных государств есть надёжная броня.

Пожалуй, самым забавным антидотом стал титул иноагента, которым с 2012 года в России награждают ключевых пособников США. Сами иноагенты хорохорятся, вздёргивают вверх подбородки, пишут, что это даже честь для них. Однако приставка «иноагент» кардинально снижает их возможности заражать Василия своими идеями. Вместо нужного американцам тезиса «все против Путина» у Василия в голове возникает другая картина: «иноагент Иудов против Путина».

После начала Спецоперации возможности американцев снизились ещё сильнее. Главные вышки ненависти — «оппозиционные» радиостанции и телеканалы — были отключены, что привело к резкому снижению фонового давления на Василия. Журналисты других СМИ некоторое время привычно кусали кормящую их руку государства, однако их быстро отрезвил пример дамы с «Первого канала», которая махала во время эфира проамериканским плакатом. Заблудшая душа надеялась, что станет героиней, но американцы просто вытерли ноги об отработанный материал. Журналистка пустила свою благополучную жизнь под откос (ссылка).

Обратите внимание — в статье РБК про журналистку не пишут «проамериканский плакат», как это сделал я, там пишут «антивоенный плакат», причём без кавычек. Журналистский корпус большей части российских СМИ остаётся проамериканским, поэтому там, где это безопасно, они показывают фиги в кармане и незаметно подмигивают публике: дескать, да, проклятая путинская цензура, но мы-то с вами всё понимаем…

Это фаза глубокой ремиссии.

В 2011 году наш Василий имел политически заряженных друзей, слушал Эхо Вашингтона, читал крупного блогера Иудова и практически не видел альтернативных точек зрения. Всё это вместе давало ему, допустим, 90% убеждённости в тезисах из методички Госдепа.

Сейчас Эхо Вашингтона доступно только через VPN, который Василию лень постоянно восстанавливать. Минус 15% убеждённости. Крупный блогер Иудов помечен как «иноагент» и живёт в Израиле, так что его посты теперь идут по категории «что там о нас думают за рубежом». Ещё минус 15% убеждённости. Друзья в реальном мире разделились: часть с бессильным сарказмом ругает Путина и русских, часть горячо поддерживает Спецоперацию. Минус 50% убеждённости. Итого у американцев остаются только 10% влияния, чего категорически мало: заражённые постепенно выздоравливают.

Вместе с тем, мы имеем дело всё же с ремиссией, а не с полноценным исцелением от вражеской заразы. Очаги болезни сохраняются в компактных сообществах, внутренние связи в которых настолько сильны, что внешний мир на них практически не действует. Это, например, так называемая «мишпуха» — сообщество московских и петербургских интеллигентов, пронизанное личными, деловыми и коррупционными связями. Там работает эффект секты: эти господа варятся в собственном соку, поэтому влиять на них извне уже очень тяжело. По-хорошему, надо проводить ковровые увольнения, начиная с главных журналистских вузов страны, но это уже тема для отдельного разговора.

Также, разумеется, болеют релоканты: они не только находятся во враждебной информационной среде, но и общаются преимущественно друг с другом, укрепляя себя тем самым в антироссийских убеждениях.

Обратите внимание: никакой логикой, никакими принципами, никакими соображениями общественной пользы или гуманности тут даже не пахнет. Одни и те же люди в 2015 поддерживали силовое подавление «сепаратизма» в соседней республике, в 2022 стали ярыми пацифистами, а чуть позже столь же яростно требовали от Израиля решать проблемы максимально жёстко, не обращая внимания на жертвы среди мирного населения.

Никакого противоречия тут нет, потому что это вообще не вопрос логики, это вопрос биологии. Обыватель потеет, когда ему жарко, и синеет, когда ему холодно. Когда большая часть друзей обывателя требует бомбить сектор Газа, обыватель автоматически присоединяется к общему гулу.

Интересно наблюдать за этими принципиальными господами в реальной жизни. Вот они выступают за гуманность, цитируют Льва Толстого, требуют от русских максимального смирения и покорности. Вот им показывают неопровержимые свидетельства страшных преступлений проамериканских боевиков. И тут же, без паузы, принципы меняются. Пацифизм полностью забыт, теперь уже речь идёт о том, что исторические границы государства — это святое, что политические интересы юбер аллес, и что благородное дело безусловно оправдывает любую пролитую кровь…

Вместо завершения поста замечу, что небольшая часть общества — 5%, может быть — имеет достаточно сильную волю, чтобы сопротивляться давлению коллектива. Гордиться тут особо нечем: полагаю, это врождённое качество, типа мощного сердца, которое позволяет спортсменам выдерживать запредельные для обычного человека нагрузки.

Казалось бы, 5% — это немного. Однако эти 5% обладают непропорционально большим влиянием, так как они зачастую занимают руководящие позиции, и так как даже небольшой процент твёрдых людей способен изменить взгляды и настроения всего общества.