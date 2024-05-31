 

Абитуриенты, не поступившие на истфак МГУ, вышли с портретами Сталина на митинг за бесплатное высшее образование

31.05.2024, 15:33, Разное
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В Москве правоохранительные органы пресекли несанкционированный митинг молодых людей, не сумевших поступить на исторический факультет МГУ – они не добрали баллов, провалив вступительные экзамены.

Абитуриенты уверены: их не приняли исключительно по той причине, что они пытались поступить на бесплатную форму обучения. Возмущённая молодёжь собралась с портретами Сталина и советскими флагами.

– Капитализм погубил уже не одну страну, погубит и Россию, – высказался один из них. – При Сталине высшее образование было бесплатным, поступить могли и горожане, и жители деревни. Потому что были гуманизм, порядок и справедливость, и если бы кто-то предложил ввести платное образование, его бы расстреляли без суда, как собаку.

Другой абитуриент заявил, что нашёл в интернете пофамильный список выпускников истфака в сталинские годы, и в нём обычные люди, а не дети чиновников.

– Открываем на букве «А»: Абакумов, Алиев, Аллилуева… Дальше можно не читать. Не Сталин, Берия, Молотов, а наоборот никому не известные фамилии. Обычный народ, вчерашние крестьяне, – сказал он.

Заместитель декана исторического факультета, узнав о происходящем, отверг обвинения в попытках кого-либо «завалить» на экзаменах, и посоветовал молодым людям «значительно лучше готовиться» перед поступлением.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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