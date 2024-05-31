Мнение «аналитика»: О простом секрете взаимного счастья… Но женщинам не понять?

Простые слова, которые многим порвут… нежные чувства. Но из песни слова не выкинешь.

Одна дама, умудрённая жизненным опытом и осложнённым анамнезом с разводами, вынесла такое суждение: «Если вы сделаете…(нрзбр)…, то он приобретёт в вашей паре совершенно новый вес. Может быть, даже почувствует себя ответственным мужчиной, о чём большинство таких напрасно мечтают всю #жизнь. И тогда ваши #отношения имеют шанс стремительно улучшиться. Для этого требуется совсем немного: просто помниоть, что он взял на себя ответственность за вас, и уважать его за это».

Оп-па! Милые #женщины, как всё просто, оказывается!

Просто не позволяйте себе забывать, что ваш #мужчина однажды взял на себя ответственность за вас, а вы это приняли. И даже не очень важно, как это оформлено юридически (и оформлено ли «на бумаге» вообще): личные обязательства по-любому имеют приоритет над формальными, а те нужны лишь тогда, когда в дело вступает нотариус и открывает наследство. Впрочем, это спин-офф к главной теме.

А она в том — не грех повторить, — что ваш #мужчина принял на себя ответственность за вас, а вы приняли этот статус подопечной, делегировав всю ответственность ему. Тут всё справедливо: вам — плюшки от «я девочка, я не хочу ничего решать», ему — почёт и уважение от вас.

Почёт и уважение. А вовсе не роль «оценщицы сверху». Потому что делегировав мужчине полномочия решать за двоих, вы согласились принимать его решения как единственно верные — при условии, что они не причиняют вам ни физического, ни материального вреда. Роль подопечной в паре — она такая…

Проблема в том, что средняя, т.е. «обычная» #женщина ни на что такое не согласна. Обычно она хочет получать опеку, но сохранять #власть. Хочет служения Себе Любимой, а уважения «опекуну» оказывать не хочет вовсе. Фи! Было бы за что… И так уж этот мужлан должен быть всю жизнь благодарен.

Ну и тут — всё…

Все рухнувшие отношения, надежды, браки, планы — они от недостатка уважения в паре. Отчего и вопрос…

Как же так вышло, что женщине проще любить или даже «терпеть» своего мужчину, чем его уважать?

—