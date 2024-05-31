Для работы ИИ в iOS 18 потребуется iPhone 15 Pro и выше

Согласно информации портала 9to5Mac, для полноценной работы новых функций искусственного интеллекта в iOS 18 потребуются смартфоны iPhone начиная с модели iPhone 15 Pro и выше. Это решение, вероятно, связано с маркетинговой стратегией Apple и техническими особенностями.

Чтобы воспользоваться всеми нововведениями в iOS 18, необходимо наличие чипа A17 Pro или выше. Таким образом, ключевые функции будут доступны только на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и последующих моделях. Это может означать, что базовые версии iPhone 15, 15 Plus (с чипом A16) и более ранние модели могут остаться без некоторых функций искусственного интеллекта.

Чип Apple A17 Pro обладает более высокой производительностью и включает мощный 16-ядерный нейронный процессор, способный обрабатывать до 35 трлн операций в секунду. Кроме того, iPhone 15 Pro оснащен 8 ГБ оперативной памяти, в отличие от 6 ГБ в iPhone 15.

Требования к искусственному интеллекту на устройствах Mac и iPad также включают наличие чипа Apple M1 или выше.

Выход iOS 18 ожидается в сентябре, после презентации линейки iPhone 16. Первоначальную информацию о новой версии операционной системы и основных нововведениях ожидают на конференции WWDC 2024, которая пройдет в начале июня.