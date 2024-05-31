 

Грузинский парламент признал иноагентом президента Зурабишвили

31.05.2024, 13:33, Разное
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Парламент Грузии проголосовал за признание президента Саломе Зурабишвили* иностранным агентом. За решение проголосовали 84 депутата при необходимых 74. Столь широкая поддержка парламентариев не позволит главе государства применить право вето.

– Наши президенты всегда работали или на крупный бизнес, или на иностранные государства, но только сегодня нам удалось зафиксировать это законодательно. Зурабишвили, согласно нашим данным, агент США, Великобритании и Франции. Это не запрещено, но нужно уведомить об этом Минюст и, соответственно, народ Грузии, – прокомментировал решение депутатов спикер Шалва Папуашвили.

В соответствии с новым законом Зурабишвили обязана в течение месяца обязана зарегистрировать свой новый статус в Минюсте, а также каждый год подавать финансовые декларации. СМИ в свою очередь обязываются во всех материалах называть национального лидера «президентом-иноагентом».

Сразу после новости о признании президента иностранным агентом у стен законодательного органа начался стихийный митинг. Демонстранты расположились на проспекте Руставели у фасада парламента, перекрыв его.

*признана иностранным агентом в Грузии

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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