Цена на iPhone 13 в России опустилась до 50 тысяч рублей

Цена базовой модели iPhone 13 в РФ снизилась более чем на 30%. Информация предоставлена порталом Hi-Tech Mail.ru.

В сентябре 2021 года iPhone 13 поступил в продажу в РФ по цене от 79 тыс. рублей. К маю 2024 года его стоимость упала до 50,3 тыс. рублей, что составляет более 30%.

За эту цену пользователи получают компактный смартфон с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем (60 Гц), чипом Apple A15 Bionic, основной камерой на 12 Мп и ультраширокоугольным модулем такого же разрешения. Спереди вырез, известный как «челка», содержит сканер Face ID и селфи-камеру на 12 Мп.

За дополнительные 12–15 тыс. рублей можно приобрести более современный iPhone 15 с вырезом Dynamic Island, камерой на 48 Мп, чипом Apple A16 Bionic и универсальным разъемом USB Type-C.